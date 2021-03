Friedrichshafen/Meckenbeuren vor 1 Stunde

Verstöße gegen Corona-Verordnung: Polizei löst Zusammenkünfte in Friedrichshafen und Meckenbeuren auf

Nach einer Zusammenkunft im Riedlewald in Friedrichshafen am Freitagnachmittag haben mehrere Jugendliche nun mit einem Bußgeld zu rechnen. Und auch in Meckenbeuren wurde laut Polizeibericht gegen die Corona-Verordnung verstoßen.