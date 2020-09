Friedrichshafen vor 5 Stunden

Verkaufsoffener Sonntag in Friedrichshafen ist abgesagt: Stadtmarketing plant stattdessen Aktionen im Herbst

Am dritten Sonntag im Oktober öffnen die Einzelhändler in Friedrichshafen normalerweise ihre Geschäfte: An diesem Tag findet immer ein Stadtfests mit Vereinen und buntem Bühnenprogramm statt. In diesem Jahr macht den Händlern das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung und der verkaufsoffene Sonntag am 18. Oktober ist abgesagt.