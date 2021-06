Bodenseekreis vor 3 Stunden

Verhärtete Fronten: Wer kauft die Grundstücke des insolventen Flughafens Friedrichshafen?

Es gibt Streit zwischen den Mehrheitsgesellschafter des Bodensee-Airports. Die Stadt Friedrichshafen will allein die Hand drauf haben, der Bodenseekreis aber in einer Besitzgesellschaft mit am Tisch sitzen. Das Problem: Kommt der Verkauf nicht rechtzeitig bis Ende Juli zustande, droht die Zwangsversteigerung.