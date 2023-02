Kleiner Einsatz mit viel Aufgebot: Für einige Aufregung sorgte am Vormittag ein Polizeieinsatz in der Nordstadt. Augenzeugen beobachteten, wie zwei Jugendliche nahe der Pestalozzischule recht rabiat von mehreren Polizeibeamten gestellt und bäuchlings am Boden liegend festgenommen wurden.

Sie wollten nicht erwischt werden

Was war passiert? Nach Auskunft der Polizei hatten sich die beiden offensichtlich einen Joint gedreht – dummerweise direkt unter den Augen von Kripo-Beamten an ihrem Dienstsitz in der Ehlersstraße. Zur Rede stellen lassen wollten sich die Teenager aber nicht. Sie rannten weg, als Beamte in zivil näher kamen.

Nach Polizeiangaben nahmen mehrere Kriminalisten daraufhin die Verfolgung der flüchtenden Jugendlichen auf. Zusätzlich wurde ein Streifenwagen der Polizei angefordert. Nach rund 700 Metern endete die Verfolgungsjagd mit der Festnahme in der Wendelgardstraße, wobei die Teenager zu Boden geworfen und ihnen Handschellen angelegt wurden.

Anzeige wegen Drogenbesitz

Beide müssen mit einer Anzeige wegen Besitzes von Betäubungsmittel rechnen, auch wenn laut Polizeiangaben bei ihnen nur eine eher geringe Menge gefunden worden sei.

Auch wenn in Deutschland die Legalisierung von Cannabis politisch diskutiert wird, ist der Besitz ohne Erlaubnis für den Erwerb nach wie vor Straftat.