Wilhelm Böhler deutet aus dem Fenster des Gemeinschaftshauses Brennnessel. „Ich habe schon als Kind erfahren, was für einen Unterschied es macht, ob man zehn Meter weiter hier oder drüben lebt“, schildert er. Der frühere Sozialamtsleiter wurde bereits vor 50 Jahren für den Arbeitskreis Soziale Fragen (ASF) aktiv, mit dem Quartier um die Eintrachtstraße verbindet ihn aber eine längere Geschichte.

„1960 war da, wo jetzt der Bolzplatz ist, eine Wiese mit Pfützen und Erdhügeln.“ Dort habe er als Sechsjähriger gespielt und sei so auch in Kontakt mit den Kindern gekommen, die in den Häuserblocks mit den Sozialwohnungen lebten. Und er habe gemerkt, wie anders diese lebten als er selbst, der schräg gegenüber des heutigen Gemeinschaftshauses in einem der Einfamilienhäuser aufgewachsen sei.

Wilhelm Böhler, Mitglied seit der Vereinsgründung und späterer Leiter des städtischen Amtes für Soziales, Familie und Jugend. | Bild: Lena Reiner

Von Armut betroffene Menschen lebten schon zuvor in den Häuserblocks. Seit 1973 werden Familien durch die Stadt hier eingewiesen, um ihrer Obdachlosigkeit vorzubeugen. Seit ebenso vielen Jahren kümmert sich der ASF inzwischen um die Belange der Bewohner. Die Trennlinie, die es damals zwischen der bürgerlichen und der anderen Seite des Quartiers gegeben habe, sei inzwischen abgebaut, sagt Böhler. Das Bürgerforum Allmannsweiler etwa setze sich für die Belange aller Bewohner des Quartiers ein. Es sei früh schon auch explizit auf die Familien zugegangen, die hier von der Stadt eingewiesen worden seien.

Arbeitskreis stellt Kinder in den Mittelpunkt

Zu Gründungszeiten übernahm der ASF Böhler zufolge zunächst die Kinderbetreuung. Neben Hausaufgabenbetreuung und gemeinsamem Lernen wurde auch Ausflüge organisiert. Einer dieser Ausflüge führte nach Südtirol. „Das ist eine meiner schönsten Erinnerungen“, erinnert sich Peter Mohr, der rund drei Jahrzehnte lang Vorsitzender des ASF war. „Für die Kinder war es das erste Mal Ausland, für viele das erste Mal Zug fahren, das erste Mal in den Bergen.“

Peter Mohr gehört dem ASF seit der Vereinsgründung an und war lange Zeit Vorsitzender. | Bild: Lena Reiner

Schnell sei die Arbeit des Vereins politischer geworden. Mohr beschreibt, wie sie durch die Kinder die Lebensumstände vor Ort kennenlernten. „Die Familien lebten dort auf engstem Raum in Wohnungen, in die kein normaler Mensch einziehen wollen würde.“ So hätten sie angefangen, sich für diese ebenfalls einzusetzen. Sie hätten den Bewohnern politische Mitsprache ermöglicht. So sei auch die „Eintracht“ erschienen, eine Zeitung, in der die Wohngemeinschaft Eintrachtstraße ihre Interessen äußerte. Außerdem sei der Arbeitskreis Sozialplan ins Leben gerufen worden, der den damaligen Sozialausschuss der Stadt beraten habe.

Unterbringung in Friedrichshafen Insgesamt hat die Stadt Friedrichshafen im Stadtgebiet 292 Wohnungen für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen angemietet. 2018 wurde das Konzept des Quartiersmanagement in Friedrichshafen eingeführt; der zuständige Quartiersmanager ersetzt seitdem den bisherigen Sozialarbeiter im Gemeinschaftshaus in der Neulandstraße. Die Stadt fördert die Hausaufgabenbetreuung des ASF mit rund 9000 Euro jährlich.

Nach fünfjährigem Bestehen erreichte der Verein den Einsatz einer ersten städtischen Sozialarbeiterin vor Ort, die Gemeinwesenarbeit war geboren. „Das war völlig neu für Friedrichshafen“, sagt Böhler. Wichtig an dem Ansatz sei es, dass man nicht die Menschen als problematische Einzelfälle betrachte, sondern vielmehr das Ganze, die Umgebung. „Die Lebensumstände haben sie oft erst problematisch gemacht“, betont er.

Die damalige Form der Unterbringung von Obdachlosen habe auf einer moralischen Fehlannahme basiert, wie er erklärt: „Man dachte, dass es den Menschen erst so richtig schlecht gehen muss, damit sie sich bemühen.“ Dabei sei das Gegenteil eingetreten. Menschen lebten statt der übergangsweise angedachten sechs Monate einer Notunterbringung teilweise jahrzehntelang, gar generationenweise hier. Daher sind sich Böhler, Mohr und die Vereinsvorsitzender Katrin Piram auch einig, dass ihre Arbeit nicht beendet sei, bevor die Unterbringung an einem gemeinsamen Ort nicht beendet sei. Dabei habe es hier durchaus eine positive Entwicklung gegeben.

Katrin Piram ist seit 2013 Vorsitzende des Arbeitskreises Soziale Fragen. | Bild: Lena Reiner

„Es ist inzwischen dezentraler geworden“, schildert Katrin Piram. So seien etwa auch in dem Neubaugebiet in der Neuland- und Wittenwiesenstraße zehn Wohnungen an obdachlose Familien vergeben worden. „Und mit dem Quartiersmanagement wurde die Gemeinwesenarbeit ausgebaut und verstetigt“, sagt sie. Der zuständige Quartiersmanager sitzt dabei im Büro der ehemaligen Sozialarbeiter in der Brennnessel – dem Gemeinschaftshaus, dessen Bau der Arbeitskreis Anfang der 1980er-Jahre erwirken konnte. Auch sonst habe sich heute einiges zum Positiven gewandelt. „Es gibt mehr Ganztagesbetreuung in den Schulen“, schildert Piram. Obendrein finanziere die Stadt die Hausaufgabenbetreuung des Vereins, so dass sie den Ehrenamtlichen eine Aufwandsentschädigung bezahlen könnten. Rund 50.000 Stunden Hausaufgabenhilfe hätten Engagierten über die Jahre geleistet.

Die Brennnessel, das Gemeinschaftshaus für das Quartier. | Bild: Lena Reiner

Die politische Komponente sei in der Vereinsarbeit aktuell etwas in den Hintergrund gerückt; unter anderem, weil sie nicht mehr so dringlich sei. Die Stadt verfolge inzwischen neben der meist dezentraleren Unterbringung von durch Obdachlosigkeit bedrohten Menschen auch ein weiteres Konzept. „Wenn jemandem gekündigt wird, weil er die Miete nicht mehr zahlen kann, übernimmt diese teilweise direkt die Stadt, statt die Menschen anderswo einzuweisen“, erläutert Mohr. Auch die Einheiten in den Eintrachtstraßen-Wohnblocks seien längst reduziert, die Wohnungen nicht nur renoviert, sondern so auch vergrößert worden. So habe sich vieles verbessert.