Am frühen Donnerstagabend ist der Freibad-Parkplatz in Fischbach bereits so voll wie normalerweise an einem Ferientag im Hochsommer. Scharenweise ziehen Gruppen in Richtung Fildenplatz und sprechen dabei verwunderte Strandbadbesucher an, sich anzuschließen. „Jesus lebt“, steht auf einigen T-Shirts. Sie sind auf Mission. Und heute Abend, so versprechen es die Veranstalter der „Nights of Hope“, werden sie bei Jesus sein.

Sie alle wollen eine persönliche Glaubenserfahrung machen: Unter den Gästen befinden sich viele junge Menschen, die man in Gottesdiensten der Landeskirchen kaum sieht. | Bild: Wienrich, Sabine

Festivalstimmung auf dem Fildenplatz

Auf dem Fildenplatz herrscht bereits Festivalstimmung. In der Mitte eine große Bühne, davor Klappstühle, rundherum Essenstände. Es gibt Grillhähnchen, Pizza und Bier. Auf der Bühne steht Lea. Karohemd, Mom-Jeans, weiße Sneaker. „Jesus, du bist wunderschön! Ich bete, dass du unsere Herzen heute weich machst, dass du uns weit machst!“, ruft sie und atmet tief ein.

Viele Hände gehen in Richtung Himmel, manche segnen, andere tanzen wild, fast schon ekstatisch auf der Wiese vor dem Fildenplatz zur Musik. | Bild: Wienrich, Sabine

Rund 400 bis 500 Menschen sind da. Viele von ihnen sind noch sehr jung, tragen Hipster-Bärte und Turnschuhe. Menschen, die man im Sonntagsgottesdienst der Landeskirchen eher selten sieht. Zwischendrin stehen Leute in Warnwesten. Das sind die Ordner. Welche Aufgabe sie eigentlich haben, werde ich erst später erfahren.

Pop-Musik der Evangelikalen Video: Wienrich, Sabine

Jetzt spielt eine Band. Deutsch-Pop, wie man ihn heute eben hört. Die Lieder handeln von Jesus, dem Messias. Von wem sonst? „Ich hab Zugang, nur durch dein Blut. Ich bin dein Kind. Ich darf dir nahn‘“, singt ein junger Mann. Viele Arme gehen in die Luft. Manche schließen die Augen, wippen im Takt der Musik. Einige kennen die Texte auswendig, singen mit. Auf der Wiese vor der Bühne tanzen ein paar Frauen, teilweise barfuß. Eine junge Frau wirbelt weiße Tücher durch die Luft. Ein bisschen wie bei einem alternativen Festival eben.

Eine evangelikale Christenfamilie: Lisa und Lukas Repert vertreiben ihr Buch „Warum wir an glauben“. Lisa schreibt als „li.marie“ auf ihrem Instagram-Kanal über ihre Berufung Mama zu sein. Knapp 13.000 Menschen folgen ihr. | Bild: Wienrich, Sabine

Die christliche Influencer-Familie in weiß-beige

Welche Stände gibt es? Hinter dem weiß-beige gestalteten Stand sitzt Lisa Repert und füttert ihr Baby. Lisa ist als „li.marie“ als sogenannte Christfluencerin auf Instagram bekannt. Dort berichtet sie über ihre Berufung als Mama, ihre Liebe zu Gott. Heute verkauft sie ein Buch, das sie mit ihrem Mann geschrieben hat. Dazu gibt es weiße Jutebeutel mit christlichen Sprüchen. Auch wenn die Missionsveranstaltung selbst gratis ist, wird schnell klar: Hier geht es auch um Geschäfte. Wer ein so professionelles Event auf die Beine stellen will, braucht nicht nur eine besondere Liebe zu Gott, sondern auch Geld.

Das sind die Veranstalter Veranstaltet werden die „Nights of Hope“ vom Verein Reviving The World nach eigenen Angaben in Kooperation mit lokalen Kirchen. Vorsitzender ist David Rotärmel, studierter Ingenieur aus Dunningen. Finanziert werden die Missionsveranstaltungen durch Spenden, zum Beispiel in Form von Mitgliedsbeiträgen. Die beginnen bei 25 Euro. Stadt hat Veranstaltung genehmigt Laut Stadtsprecherin Andrea Kreuzer wurde die Veranstaltung vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung nach den Richtlinien der Sondernutzungsatzung genehmigt. Danach dürfen öffentliche Flächen wie der Fildenplatz für Versammlungen genutzt werden. Das sind evangelikale Christen In Deutschland leben nach Schätzungen etwa bis zu 2,5 Millionen Evangelikale. Das Spektrum der Evangelikalen ist breit: Von Pietisten innerhalb der evangelischen Landeskirchen bis hin zu charismatischen und anderen Freikirchen. Sie alle eint der Wunsch nach einer persönlichen Glaubenserfahrung und eine wörtliche Bibelauslegung. Meist werden Homosexualität, Sex vor der Ehe, Darwins Evolutionstheorie, aber auch der Islam harsch abgelehnt. Bekanntester evangelikaler Christ ist wohl Ex-US-Präsident Donald Trump.

Dann kommt endlich David Rotärmel auf die Bühne, der Mann des Abends. Rotärmel und sein Verein Reviving the World (zu deutsch: Wiederbelebung der Welt) sind Veranstalter der „Nights of Hope“, die bereits in einigen Städten Baden-Württemberg stattfanden.

30 Jahre, Masterabschluss: Der Prediger kommt

Rotärmel, schwarze Jeansjacke und Hose, moderner Undercut, ist 30 Jahre alt und eigentlich Ingenieur mit Masterabschluss der Hochschule Furtwangen. Später wird der charismatische junge Mann aus Dunningen bei Rottweil davon berichten, wie er vor 13 Jahren seine Berufung fand und „sein Leben krass verändert hat“. Der Herr, erzählt er, habe ihn beauftragt, verlorenen Seelen das Evangelium zu predigen. Heute Abend macht er genau das: Predigen, Bekehren, Beten, Heilen.

Auf der Bühne ist Prediger David Rotärmel. Er fordert auf, am Freitag all das mitzubringen, was verflucht ist: Bücher, CDs, Ketten, Drogen. Die Bekehrten sollen diese Abhängigkeiten verbrennen, um rein für ein Leben mit Gott zu sein. | Bild: Wienrich, Sabine

Doch was soll überhaupt geheilt werden? Bei einer Versammlung der evangelikalen Christen am Samstag vor der Musikmuschel im Uferpark ging es noch um körperliche Schmerzen. Heute geht es vor allem ums Seelenheil. Rotärmel lässt einige junge Männer zwei große Stahltonnen hochheben, die vor der Bühne stehen. „Morgen verbrennen wir dort CDs, Bücher, Ketten. Drogen. Wenn du irgendeine Abhängigkeit hast, bring die Sachen mit, erlebe, wie die Kraft Gottes durch das Feld fließen wird“, ruft Rotärmel ins Mikrofon. Bücher verbrennen? Das ist nicht der einzige Moment an diesem Abend, der ein beklemmendes Gefühl auslöst.

„Ich brauche ein neues Herz!“

Zum Beispiel auch dann, wenn der Prediger davon erzählt, wie er, damals vor 13 Jahren – also mit 17 – seine Erleuchtung hatte. „Ich wusste, ich brauche kein Geld, keine Karriere. Ich brauche ein neues Herz!“, sagt er und lacht in die vielen Kameras, die auf ihn gerichtet sind. Es wird gefilmt, fotografiert, fast wie bei einer Fernsehshow. Viele Besucher tragen Kopfhörer, die Predigt wird simultan in Englisch übersetzt. Alles an diesem Abend wirkt ein bisschen zu professionell, um einfach nur gemeinnützig zu sein.

David Rotärmel predigt Video: Wienrich, Sabine

Wer bestimmt, was ein guter Christ ist?

Und, überhaupt, wer bestimmt denn, was ein guter Christ ist? Für evangelikale Christen wie Rotärmel ist diese Sache ziemlich klar, denn sie legen die Bibel wörtlich aus. „Es ist die sündige Natur, die wir haben, die uns in die Hölle wirft“, ruft der Prediger. Da wären zum Beispiel die Pornos, die er manchmal anschaut, die Gott aber nicht gefallen würden.

Über Homosexualität, Emanzipation, Evolutionslehre und den Islam – Dinge, gegen die evangelikale Christen sonst noch so kämpfen – verliert Rotärmel an diesem Abend kein Wort. Dafür äfft er in seinen Youtube-Videos Homosexuelle nach und verbindet Homosexualität mit Pädophilie. Der scheinbar coole Christ hat ein ultrakonservatives Weltbild, das wenig mit meinen christlichen Werten, Liebe, Hoffnung und Barmherzigkeit, zu tun hat.

Am Ende gibt es ein gemeinsames Gebet vor der Bühne. Dabei spielen die Ordner in den Warnwesten eine besondere Rolle und nehmen andere Besucher in den Arm und an die Hand. | Bild: Wienrich, Sabine

Zum Abschluss gibt es ein langes Gebet. Rotärmel fordert alle Bekehrten auf, zu ihm vor zur Bühne zu kommen. Ich gehe mit vor. Es bildet sich eine Menschenkette, Hand in Hand. Die Ordner in den Warnwesten übernehmen dabei eine wichtige Rolle. Sie holen Menschen aus den bestuhlten Reihen, nehmen sie an die Hand, teilweise sogar in den Arm. Beten mit ihnen, für sie. Jetzt bilden Menschen mit ihren Armen einen Korridor. Da dürfen die Erleuchteten durchlaufen, werden bejubelt, beklatscht.

Am Ende warten Menschen mit Schildern auf die Bekehrten. Friedrichshafen, Salem, Bad Waldsee, Konstanz – Ortsnamen stehen darauf. „Das sind eure Kontaktpersonen, wendet euch ihnen zu!“, ruft Rotärmel laut. Sie alle gehören einer evangelikalen Freikirche an, sind Pfingstweid‘ler wie die Freie Christengemeinde Foyer in Friedrichshafen oder der ICF Schwarzwald-Bodensee – und damit Unterstützer von Rotärmels Verein. Kirchen, die sich mit zwar ihren einfachen Antworten auf komplizierte Fragen gegen den Zeitgeist richten, aber offenbar selbst ein bisschen an unserer pluralistischen Welt verzweifeln.