Sobald die Sonne scheint, zieht es zahlreiche Menschen an die Friedrichshafener Uferpromenade. Ob Urlauber, Einheimische, Menschen, die mit ihren Hunden spazieren gehen, Familien oder Fahrradfahrer – für letztere Fraktion gilt an der Promenade eine Regel: Es ist verboten, mit dem Fahrrad auf der Straße entlang zu fahren. Schilder an beiden Enden der Uferpromenade weisen darauf hin, dass Fahrradfahrer hier absteigen müssen.

So vorbildlich wie diese Frauen, die ihre Fahrräder an der Promenade schieben, sind nicht alle. | Bild: Mona Lippisch

Doch viele halten sich nicht an diese Vorschrift, worüber sich Fußgänger regelmäßig aufregen. So sagt eine Passantin etwa: „Ich verstehe nicht, was daran so schwer sein soll, sich an die Schilder zu halten. Beim Autofahren sind wir schließlich auch an Verkehrszeichen gehalten.“

Die Seniorin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist regelmäßig an der Häfler Promenade unterwegs. Das „Fahrradfahrer-Problem“ gibt es nicht erst seit gestern, sagt sie. „Ich würde mir wünschen, dass die Stadt hier härter durchgreift und Radler häufiger kontrolliert.“

„Es ist eine Art Rücksichtnahme gegenüber den Fußgängern.“ Matthias Höhn, Fahrradfahrer

Dieser Meinung ist auch Matthias Höhn, der selbst mit dem Fahrrad unterwegs ist. Allerdings sei es für den Urlauber „selbstverständlich“, an der Uferpromenade abzusteigen und das Fahrrad zu schieben. „Es ist eine Art Rücksichtnahme gegenüber den Fußgängern“, findet der Mann aus Sachsen-Anhalt. „Auch, wenn es bequemer wäre, einfach weiterzufahren, würde es ohnehin keinen Spaß machen, weil hier sehr viel los ist.“

Matthias Höhn schiebt sein Fahrrad an der Promenade entlang – aus Rücksicht vor den Fußgängern. | Bild: Mona Lippisch

Bereits 21 Verfahren im Jahr 2020

Viele Fahrradfahrer, wenige Kontrollen: Erst 21 Verfahren mit Bußgeldern bis zu 35 Euro gab es in diesem Jahr wegen unerlaubtem Befahren eines Fußweges mit dem Fahrrad im Bereich Uferstraße/östliche Uferstraße. Das gibt die Stadt auf Nachfrage des SÜDKURIER bekannt. Bei einem Besuch an der Promenade sind weit mehr Fahrradfahrer unerlaubt unterwegs – und das allein in einer Stunde.

Bei schönem Wetter ist an der Uferpromenade in Friedrichshafen einiges los. | Bild: Mona Lippisch

Doch wieso finden nicht mehr Kontrollen statt? „Der Gemeindevollzugsdienst ist täglich unterwegs und kontrolliert während seiner Routinetouren auch das unerlaubte Fahrradfahren der Uferstraße/östliche Uferstraße„, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Bei diesen täglichen Kontrollen könnten aus personellen Gründen aber nur einzelne Fahrradfahrer in einer recht kurzen Zeitspanne angesprochen werden. Die Erfahrung zeige auch, dass viele Fahrer gar nicht darauf reagieren, wenn sie angesprochen werden, und einfach weiterfahren.

Hier ist der Gemeindevollzugsdienst im Einsatz Besonders während der Sommermonate ist der Gemeindevollzugsdienst mit vielen Aufgaben gefordert – und das auch mit Samstags- und Sonntagsdiensten sowie Abendschichten, heißt es von der Stadtverwaltung Friedrichshafen. So kümmern sie sich etwa um Geschwindigkeitskontrollen, überwachen Rettungszufahrten an See- und Freibädern oder kontrollieren die Freihaltung der Bus- und Schwerbehindertenparkplätze.

„Um das Radverbot durchzusetzen, helfen Schwerpunktkontrollen mit mindestens jeweils zwei Mitarbeitern an den Enden der Uferpromenade und Unterstützung von der Polizei„, so die Stadt weiter. Die letzte Kontrolle hat am 20. Juni stattgefunden, für den Herbst sei ein gemeinsamer Termin geplant.

Regelmäßige Kontrollen hätten „keine Präventivwirkung“

Regelmäßigere Schwerpunktkontrollen würden laut Stadtverwaltung „keine nachhaltige Wirkung erzielen“. Oft handele es sich bei den Fahrradfahrern nach Beobachtungen der Stadt um Touristen, die nicht regelmäßig in Friedrichshafen unterwegs sind, sodass Verwarnungen „keine Präventivwirkung“ hätten.