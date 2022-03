Vor dem Umzug des Schulmuseums-Depots wird im Moment teilweise erstmals erfasst, was da alles an möglichen Ausstellungsstücken in den Regalen schlummert. Dieser Rahmen für einfache und doppelte Kreuzstiche zum Beispiel hat einmal den Handarbeitsunterricht anschaulich gemacht. Wie er auf den Dachboden des Schulmuseums kam, ist unbekannt. Im Lehrmittelkatalog seiner Zeit wird er zu einem Preis von 20 Reichsmark angeboten.

Norbert Steinhauser, Gründer des Schulmuseums, hat auch Spielzeug gesammelt. Im 19. Jahrhundert rückte Lernen durch Spielen in den Vordergrund und die Spielzeugindustrie entwickelte in zunehmendem Maße entsprechende Produkte. Das Kaiserreich brauchte Ingenieure. Hier ein Baukasten für den kleinen Architekten.

Zur Sammlung des Schulmuseums gehören auch Objekte aus der DDR. Noch schlummern sie im Depot, sollen aber Einzug ins Museum halten. Dieses Schulheft gibt Einblicke in die Ideologie der damaligen Zeit.

Ein Schüler oder eine Schülerin – vom Vornamen ist lediglich der Anfangsbuchstabe bekannt – schrieb in der DDR am 30. April 1951 einen Aufsatz über die Geschichte des 1. Mai, den Kampftag der Arbeiter.

Dieses Täschchen hat einst bestimmt jeden Morgen Lust auf das Pausenbrot gemacht. Es wurde auf dem Schulweg um den Hals gehängt.

Spielzeug sollte nicht nur der Bildung dienen, es wurde auch Propaganda damit gemacht. Bei diesem Spiel aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs rücken Zinnfiguren mit Gasmasken in Richtung Luftschutzbunker vor. Die Ideologie vergangener Zeiten fand sich auch in Spielen zur Kolonialisierung Afrikas wieder. Aus heutiger Sicht: Rassismus in Reinkultur.

Noch nicht sehr alt, dafür außerordentlich originell: Friederike Lutz zeigt eine Art Maskottchen des Abi-Jahrgangs 1992, Leistungskurs Physik. Von wo es den Weg ins Schulmuseum gefunden hat, ist unbekannt.

Diese Stoffsammlung, Tafel für Tafel sorgsam in einer Holzkiste verstaut, wurde dem Museum von einem Lehrer des Graf-Zeppelin-Gymnasiums zur Verfügung gestellt. Es stammt aus einer Zeit, als Anschauung zum pädagogischen Prinzip wurde.

Ein Deckfarbenkasten von Pelikan aus den 30er-Jahren wurde offenbar fleißig genutzt.

Einen ganz besonderen Schatz stellt eine Sammlung von Bilderbüchern aus der Feder von Lothar Meggendorfer (1847 bis 1925) dar. Der Künstler schuf nicht nur großartige Illustrationen, er beeindruckt mit einer ausgeklügelten Papiermechanik, die bis heute als Vorbild dient. Hier lässt sich der Bogen des Cellisten bewegen.

Auch dieses Leporello-Buch stammt aus der Meggendorfer-Sammlung. Museumsleiterin Friederike Lutz faltet es auf wie eine Ziehharmonika.

Melanie Scheffold, Sammlungspflegerin, zeigt eine Sammlung von Tintenfässchen.

1,50 Meter lang ist ein Tellurium aus dem Jahr 1960, das eine Vielzahl von Gesetzen der astronomischen Geografie wie Jahreszeiten, Mondphasen und die Entstehung des Gradnetzes der Erde erklärt.

Die Glühbirne beleuchtet als Sonne den Globus, der in Rotation versetzt werden kann. Die Erde dreht sich um sich selbst und umkreist auf dem Arm die Sonne. Auf der Scheibe unter der Glühbirne können Monat und Jahreszeit abgelesen werden. Der Mond ist im Laufe der Jahre leider verloren gegangen. Beim Aufräumen des Dachbodens im Schulmuseum wurde ein weiteres Tellurium in einer Kiste entdeckt.