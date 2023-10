Bei den achten Klufterner Geschichts- und Kunsttagen, die der Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern (AHK) zusammen mit Kunst in Kluftern (KiK) jüngst veranstaltet hat, wurde der Bogen von der Entdeckung des Himmels von den Mönchen des Mittelalters am Bodensee bis in die heutige Zeit gespannt. Wie Gunar Seitz mitteilt, gab es Führungen auf dem Planetenweg und Vorträge mit Bildern des Weltraums.

Bei zwei Ausstellungen konnten die Besucher in die Weiten des Universum eintauchen. In einem Vortrag zur Erkundung des Himmels nahm Bernd Caesar vom Klufterner Geschichtsverein die Besucher mit auf eine historische Reise zu den Akteuren in Oberschwaben und der Bodenseeregion, beginnend bei den Leitern der Klosterschulen St. Gallen und Reichenau, Notker und Hermann der Lahme. Sie lebten um das Jahr 1000, stellten bereits die Erde mit einem Globus dar und konnten mit Hilfe der Sonne und Sterne minutengenau die Uhrzeit bei Tag und Nacht bestimmen. Dazu und zu vielem mehr diente der Computer des Mittelalters, das Astrolabium. Caesar ging auf die Raketentestanlagen der ersten weltraumtauglichen Raketen im Zweiten Weltkrieg ein, die überwiegend auf der Gemarkung Kluftern standen.

Einen Aha-Effekt erzeugte die Kunstinstallation des Künstlerpaars Ragnhild Becker und Gunar Seitz auf dem Rathausdachboden. Seit vielen Jahren beschäftigt das Thema Weltraum die beiden Künstler. Dafür entwickelten sie einen in den hohen Dachboden des Klufterner Rathauses passenden Ausschnitt unseres Universums. Eine Vielzahl von blau-violetten LED-Lichtern erhellte die Szenerie. „Wir wollen die Verbindungen zwischen den riesigen Galaxienhaufen, den größten uns bekannten Strukturen im Weltall, sichtbar machen“ so Gunar Seitz und Ragnhild Becker bei der Ausstellungseröffnung. Zuvor konnten die Astrofotos der Astronomischen Vereinigung Bodensee in der Treppenhausgalerie bewundert werden.

Für den nötigen Antriebsdruck für den kleinen Flug in den Himmel sorgten Brausetabletten. Bestens vorbereitet hatte diesen Programmpunkt Günther H. Schulze vom Geschichtsverein. Direkt daneben hatten Michael Denzler und Berthold Waßmuth von der Astronomischen Vereinigung Bodensee Teleskope aufgebaut, mit denen die Besucher einen Blick in den Himmel werfen konnten. Der gut besuchte Büchertisch, arrangiert von Nina Caesar-Selimovic, lieferte Informationen zum Weltraum. Das Medienhaus der Stadt hatte dafür einen Themenkoffer zusammengestellt, dessen Bücher in den kommenden Wochen auch in der Ortsbücherei Kluftern zu finden sind. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag vom Musikverein Kluftern. Ortsvorsteher Michael Nachbaurs Fazit der Geschichts- und Kunsttage: „Geschichte, Wissenschaft und Kunst so zu verbinden, das ist einmalig hier in der Region.“