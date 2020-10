Die AfD-Landtagsfraktion kündigt für den 15. Oktober einen Bürgerdialog unter dem Motto „Mut zu Baden-Württemberg“ in Friedrichshafen an. Nach Angaben der AfD werden ab 19.30 Uhr Mitglieder der Landes- sowie Bundestagsfraktion im Graf-Zeppelin-Haus über ein Infrastrukturkonzept für den Bodenseeraum diskutieren – darunter Bernd Gögel, Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion, und Emil Sänze, stellvertretender Vorsitzender.

Alice Weidel bei der Auftaktveranstaltung der baden-württembergischen AfD im Juli. | Bild: Marcel Jud

Unklarheit herrschte zuletzt darüber, ob Alice Weidel, Landesvorsitzende der AfD in Baden-Württemberg und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, bei der Veranstaltung dabei sein wird. Ihre Teilnahme war in einer Pressemitteilung angekündigt worden. Am Dienstagnachmittag teilte ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion auf Anfrage allerdings mit, Alice Weidel sei erkrankt und könne in Friedrichshafen nicht dabei sein.

Protest vor dem Graf-Zepelin-Haus

Vor dem Graf-Zeppelin-Haus will ein Bündnis aus verschiedenen Gruppen eigenen Angaben zufolge bei einer Kundgebung „ein Zeichen gegen die menschenverachtende Politik der AfD“ setzen. Ab 18 Uhr wolle man sich friedlich bei Musik und Redebeiträgen versammeln, heißt es in der Ankündigung.