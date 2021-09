Ein wegen exhibitionistischer Handlungen angeklagter Mann ist am Donnerstagmorgen nicht zur Verhandlung am Amtsgericht Tettnang erschienen. Richter Max Märkle veranlasste die zwangsweise Vorführung des Mannes. An der Adresse des in Friedrichshafen wohnhaften Mannes trafen Polizisten allerdings nur dessen Ehefrau an. Sie gab an, nicht zu wissen, wo sich ihr Mann aufhalte, der auch telefonisch nicht zu erreichen war.

Es ist nicht die erste Verhandlung, der der Mann fernbleibt

Schon vor einem Jahr, am 14. September, war der Angeklagte nicht zu einem Berufungstermin erschienen. Genau an diesem Tag soll er im Umfeld einer berufsbildenden Schule in Friedrichshafen drei jungen Frauen, die am Donnerstag als Zeuginnen geladen waren, mit exhibitionistischen Handlungen entgegengetreten sein. Davor war der Angeklagte schon mehrfach wegen Beleidigung, Bedrohung und ähnlicher Delikte verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft beantragte den Erlass eines Strafbefehls, der eine Haftstrafe von sechs Monaten und eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro beinhaltet. Richter Max Märkle entsprach diesem Antrag. Die Haftstrafe wird auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, die Geldstrafe muss in monatlichen Raten zu je 300 Euro abgezahlt werden. Außerdem wurde dem Angeklagten ein Pflichtverteidiger beigeordnet.

Angeklagter und Anwalt werden das Urteil in den nächsten Tagen mit der Post erhalten und haben zwei Wochen Zeit zu reagieren. „Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit zum Einspruch kommen“, schätzt Märkle.