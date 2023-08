Ein Unwetter hat am Freitag, den 24. August, für eindrucksvolle Bilder gesorgt. In Friedrichshafen, zum Beispiel. Dort war der Himmel durch Blitze fast dauerhaft erleuchtet. Auch an der Birnau konnte man das Spektakel bewundern.

Nicht nur schön, sondern auch viel Arbeit

Aber es hat nicht nur geblitzt, sondern auch heftig geregnet. Das sorgte für einige Einsätze der Feuerwehren, etwa in Friedrichshafen. Hier musste die Feuerwehr zwischen 21.14 Uhr und 7.17 Uhr 11-mal ausrücken. In sechs Fällen waren durch den Sturm Bäume umgefallen. In den anderen Fällen war Wasser in Gebäude gelaufen. Außerdem wurde das Zeltlager Seemoos sicherheitshalber geräumt.

Nicht nur in Friedrichshafen ging es rund

Aber auch in anderen Orten gab es für die Einsatzkräfte viel zu tun. In Langenargen war die Feuerwehr von 21.10 Uhr bis 3 Uhr an 13 Einsatzstellen beschäftigt. Das teilte Pressesprecher Dominic Härle mit. Alle vorhandenen Fahrzeuge seien dabei im Einsatz gewesen. Auch hier gab es einige umgeknickte Bäume, meist auf den Straßen. Einmal wurden aber ein Auto und ein Gebäude getroffen.

