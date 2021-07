Ada, Elizan, Ammar und Yunus sind frisch ernannte Spielplatzchecker. „Seid ihr bereit?“, fragt Spielehaus-Leiterin Margret Beck die Kinder. „Jaaa“, rufen sie zurück und stürmen los. In Zweierteams prüfen sie den Spielplatz an der Moltkestraße. Die zwölfjährige Ada und die zehnjährige Elizan sind Freundinnen, sie wohnen in der Nähe und kommen fast jeden Tag hierher.

Elizan (links) und Ada nennen Margret Beck ihre Wünsche für den Spielplatz. | Bild: Corinna Raupach

Ammar ist acht. Er hilft dem vierjährigen Yunus noch, seinen ausgesägten Dinosaurier anzumalen, ehe die beiden starten. Für den Check nutzen sie die Actionbound-App auf Becks Handy, die ihnen gezielt Fragen und Aufgaben stellt.

Spielehausleiterin Margret Beck zeigt Ammar (Links) und Yunus, wie die Spielplatzchecker-App funktioniert. | Bild: Corinna Raupach

Als erstes ist die Schaukel an der Reihe. In einem großen Kreis hängen acht Schaukelbretter.

Ada (links) und Elizan testen die Schaukeln auf dem Spielgelände an der Moltkestraße. | Bild: Corinna Raupach

Elizan dreht sich gleich einmal kopfüber – kopfunter auf dem Sitz. „Die Rolle kann ich machen, hier funktioniert alles“, sagt sie. Die Mädchen schaukeln dann noch klassisch, mit so viel Schwung, dass sich die Füße berühren.

Video: Corinna Raupach

Die Jungen probieren es versetzt. „Quietscht die Schaukel? Schwingt sie gut?“, fragt Margret Beck nach. Mit der Schaukel sind alle vier rundum zufrieden.

Nach dem Schaukeln geht es zu der Rutsche

Die Aufgabe an der Rutsche besteht darin, die knubbeligen Schrauben am Aufgang zu zählen. Elizan und Ammar wählen die traditionelle Methode und laufen herum. Yunus kommt nach der zehn mit den Zahlen durcheinander und braucht etwas Unterstützung. Ava beginnt zu rechnen: „Vier mal drei ist zwölf, zwölf mal drei ist 36“, beginnt sie. Am Ende landen alle bei 42 – „Super, 100 Punkte!“, kommentiert Margret Beck. Die Rutsche selbst lassen die Mädchen aus – sie ist noch nass vom Regen am Vormittag. „Ich hab sie gestern ausprobiert, ich weiß, dass sie super funktioniert“, sagt Elizan. „Man kann doch auch mit den Füßen rutschen“, sagt Ammar und macht es vor. Ohne zu zögern folgt Yunus und saust hinterher.

Ammar zeigt Yunus, dass rutschen auch auf den Füßen geht. | Bild: Corinna Raupach

Auf die Frage, ob Müll herumliegt, antworten die Jungen: „Alles sauber.“ Das Mädchenteam führt Margret Beck in eine Ecke, in der manchmal Verpackungen liegen. Auch im Wäldchen hinter dem Zaun fänden sich oft Flaschen und Chipstüten, erzählen sie. „Unser Ball fliegt da öfters rüber“, erklärt Elizan.

Nächster Checkpunkt: die Turngeräte

Das Turngerät – sechs verschiedene Kletteraufgänge um ein Netz in der Mitte – ist der Lieblingsort von allen. Zügig steigen sie hoch und machen das verlangte Foto.

Video: Corinna Raupach

Die Wackeltiere dagegen finden die Jungen wenig interessant und die Mädchen gefährlich: „Ich stoße hier immer auf den Boden, wenn ich wippe“, sagt Elizan.

Die Wackeltiere finden Ada und Elizan ein bisschen gefährlich. | Bild: Corinna Raupach

Das kleine Häuschen wird nach ihren Angaben eher von Kleineren genutzt. „Die spielen hier gern Restaurant“, sagt Ada. Ammar stört, dass unter dem Dach Spinnweben hängen.

Kinder wüschen sich noch mehr Spielgeräte

„Was wünscht ihr euch denn auf diesem Spielplatz?“, fragt Margret Beck schließlich. „Hier ist noch viel Platz, man könnte so ein rundes Ding hinstellen, das sich bewegt“, schlägt Ada vor. „Einen Schwingteller?“, fragt Beck. Elizan antwortet: „Ja, genau. Und mehr Spielzeug für die kleinen Kinder.“ Yunus wünscht sich eine große Rutsche unter den Bäumen. „Ich habe das auch schon gemalt“, sagt er. Ammar erklärt: „Er möchte so eine Rutsche, die im Kreis geht, mit mehreren Plattformen beim Hochgehen.“ Beck nickt und sagt. „Die Rutsche wäre dort im Schatten. Auf der anderen kann es im Sommer sehr heiß werden.“

Und was sagen die Eltern zu dem Spielplatz?

Elizans Mutter ist dazu gekommen. Sie könnte sich Tische und Bänke für Eltern vorstellen. „Am Sandkasten wäre das gut. Wenn das Wetter schön ist, kommen oft Eltern her“, sagt sie. Auch Margret Beck sind Treffpunkte für Eltern wichtig: „Das ist ein erster Schritt, sich kennenzulernen und zu vernetzen.“ Am Schluss der Rallye machen die Teams je ein Selfie.

Zum Abschluss machen Elizan (links) und Ada noch das verlangte Selfie. | Bild: Corinna Raupach

Die Jungen holen dafür noch ihre selbstgesägten Holztiere.

Auf das Abschlussfoto von Ammar (links) und Yunus kommen auch die selbstgesägten Holztiere. | Bild: Corinna Raupach

Die Idee für die Spielplatzchecker entstand im Lockdown. Mario Christmann vom Spielehaus hat die Actionbound-App für Spielplätze programmiert. „Während der Corona-Zeit konnten wir ja nicht selbst raus zu den Kindern, da haben wir uns das überlegt. Es ist wie eine digitale Strichliste“, erklärt er.

Diese Spielplätze können Kinder und Eltern mit der Actionbound-App bewerten. | Bild: Corinna Raupach

Beck sagt: „Wir wollten wissen, was die Kinder sich auf ihren Spielplätzen und in ihren Stadtteilen wünschen.“ Die App fragt auch nach Kleinigkeiten, ob es genug Mülleimer gibt zum Beispiel. Erste Ergebnisse hat das Spielehaus bereist gesammelt. „Wasser steht immer ganz oben auf der Liste“, sagt Beck. Viele Kinder wünschten sich vielfältige Bewegungsangebote und Möglichkeiten, sich zu verstecken. Manche Anliegen haben sie überrascht: In Ailingen etwa vermissten die Kinder den Baumstamm, auf dem sie vorher balanciert haben, von einer Ritterburg schwärmten die kleinen Besucher an der Müllerstraße.

Planer können von den Ergebnissen der Spielplatzchecker profitieren

Die Ideen und Wünsche von Kindern und Eltern gibt das Spielehaus-Team an die Stadtverwaltung weiter. Das Spielgelände an der Moltkestraße etwa soll bald neu hergerichtet werden. Dank der Spielplatzchecker können die Planer jetzt auf das Fachwissen der Experten vor Ort zurückgreifen.

Spielehaus und Spielebus bieten auf dem Spielgelände an der Moltkestraße Spiele und Kreativaktionen an. | Bild: Corinna Raupach