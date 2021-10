Am Dienstag bezahlte die Frau den Polizeiangaben zufolge offensichtlich mehrere Taxifahrten nicht, sie klaute Unterwäsche und Zigaretten aus Geschäften und prellte die Zeche in einem Restaurant. Am Nachmittag wurde sie aufgrund der Vielzahl an Delikten bis zum Abend in Polizeigewahrsam genommen, stahl am Mittwochmorgen allerdings in einem Geschäft in Manzell gleich wieder Zigaretten. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung wurde von der 31-Jährigen zudem beleidigt und bespuckt.

Die Tatverdächtige musste die Beamten erneut auf das Polizeirevier begleiten. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, soll die Frau zeitnah einem Richter vorgeführt werden, der über einen abermaligen Gewahrsam entscheidet. Auf sie kommen zahlreiche Strafanzeigen zu.