Hundert Demonstranten hatte man erwartet, um 14 Uhr waren aber fast doppelt so viele Menschen auf dem Buchhornplatz versammelt. Zeitgleich mit 50 anderen europäischen Städten, wollten sie Flagge zeigen: Für ein vereintes Europa und gegen Nationalismus.

Bündnis "13-10" organisiert Demos unter dem Motto #unteilbar

Aufgerufen hatte das Bündnis , dem sich in Friedrichshafen "pulse of Europe", die "Jungen Europäischen Föderalisten" und das "Bündnis für Vielfalt" angeschlossen haben. "Nationalisten fordern souveräne Staaten, aber die Europäische Union ist unsere größte Errungenschaft. Zusammenarbeit und gemeinsame Gesetze garantieren Frieden", so Sprecherin Helen Spangler.

Clemens Horn ergänzte: "Nur durch die Europäische Union können wir auch weiter in der Welt Gewicht haben, davon profitieren wir alle." Die Besucher hatten ebenfalls eine klare Meinung dazu, was bewahrt werden soll: "Mich ärgert, dass viele Leute Pegida und der AFD nachlaufen, ohne nachzudenken. Wir haben eine stabile Demokratie, aber wenn wir nicht nachdenken und aufpassen, wer weiß, wie es dann in ein paar Jahren kommt", so die Häflerin Antje Bieler. Auch Walter Hege sorgt sich. "Populisten sind keine Heilsbringer, sie bringen uns schlimmstenfalls den 3. Weltkrieg", sagte er.

Ein toller Erfolg für Europa und für die Veranstalter, am Samstag sind fast doppelt so viele Demonstranten wie erwartet auf den Buchhornplatz gekommen. | Bild: Andrea Fritz

"Mich besorgt das Denunziantentum, das sich langsam zeigt. Wie das weitergeht, das kennen wir ja aus der Nazizeit. Wenn wir Farbe bekennen, dann müssen wir es auch richtig tun und uns zeigen", ist die Meinung von Ilse Kiesel aus Langenargen. Dem Ehepaar Landenberger aus Markdorf macht der übergreifende Rechtspopulismus ebenfalls Sorge, sie wollen kein abgeschottetes Europa. "Es ist doch die Freizügigkeit, die die Vielfalt in Europa ausmacht", sagt Horst Landenberger. "Ich stehe hier für alle meine Kolleginnen", so Christiane Schiller aus Tettnang, "wenn wir nämlich unsere wertvollen Kräfte aus ganz Europa nicht hätten, dann könnten wir unsere Arbeit in den Altenheimen, in der Pflege und in der Hauswirtschaft nicht leisten."

Teilnehmer vermissen OB Andreas Brand und Landrat Lothar Wölfle

Gäbe es einen Reset-Knopf für die EU, Willi Bernhard würde ihn gerne drücken, aber nur, damit jeder merkt, wie es bei uns vor 50 Jahren war. "Eigentlich müssten viel mehr Häfler da sein, denn sie profitieren ja alle vom europäischen Binnenmarkt, egal ob sie einkaufen oder Kaffee trinken. Aber am meisten vermisse ich unseren Oberbürgermeister Brand und Landrat Wölfle, denn das hier ist eine Bürgerbewegung und keine Parteibewegung – die haben ja hoffentlich nichts gegen das vereinte Europa", sagt er.

Ans Mikro trat dagegen der SPD-Gemeinderat Karl-Heinz Mommertz. Er erinnerte an die Zeit, als eine Italienreise noch mit mehreren Grenzübertritten und Währungen verbunden war und Jürgen Schäfer meldete sich als einer der ersten Schüler, die in den Genuss von einem Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt St. Die gekommen sind: "Dieser Austausch hat mir mehr gebracht, als alles was wir im Unterricht gelernt haben."

Auch eine 14-Jährige stellt sich ans Mikro

Auf Auslandserfahrung möchte auch die 14jährige Marlene Löffler aus Fischbach nicht verzichten, deshalb stellte sie sich mutig vor die Menschenmenge und sagte: "Ich kann überall hinreisen und ich möchte, dass das auch in Zukunft so bleibt. Europa bringt uns so viele Vorteile, was Jobs und Berufe angeht, ich möchte diese Vorteile später auch haben."

Die 14jährige Marlene Löffler aus Fischbach trat bei der Demonstration für ein vereintes Europa mutig vor die Menschenmenge, weil auch sie später noch von der Freizügigeit der EU Bürger profitieren möchte. | Bild: Andrea Fritz

Für die Veranstalter steht indes fest, wie jeder Einzelne seinen Beitrag zum Erhalt der Europäischen Union leisten kann: "Geht alle zur Europawahl im nächsten Jahr und überzeugt eure Freunde davon, ebenfalls wählen zu gehen." Am Ende der friedlichen Veranstaltung erklang auf dem Buchhornplatz aus etwa 200 Kehlen die Europahymne.

