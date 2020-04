Zu einem Unfall mit einem Schaden von etwa 18 000 Euro ist es am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in Meckenbeuren gekommen. Wie die Polizei mitteilt, habe eine 41-jährige Autofahrerin auf der K 7725 an der Einmündung zu Hirschlatter Straße einen Unfall verursacht.

Beim Abbiegen in Fahrtrichtung Kehlen habe sie das Auto eines entgegenkommenden 59-Jährigen übersehen. Durch die Kollision prallte das Auto des 59-Jährigen gegen ein weiteres Auto, dessen 37-jährige Fahrerin an der Haltelinie zur K 7725 wartete.

59-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde der 59-jährige Mann leicht verletzt. Ein Rettungsdienst sei laut Polizei nicht erforderlich gewesen. Weil die Autos nicht mehr fahrtüchtig waren, wurden sie abgeschleppt.