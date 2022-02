Friedrichshafen vor 1 Stunde

Mehrere Verletzte bei Unfall, Kreisstraße aktuell gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 7728, die in Richtung Flughafen führt, sind am Freitagmittag vier Menschen verletzt worden. Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an, die Straße ist gesperrt.