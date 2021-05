Dem neugeborenen Kind, das am Freitagmittag nach einem schweren Autounfall am Klinikum Friedrichshafen per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht wurde und daraufhin sofort reanimiert werden musste, geht es inzwischen etwas besser. „Es geht ihm ganz gut, sein Zustand scheint stabil“, teilte Simon Göppert vom Polizeipräsidium Ravensburg auf Anfrage am Dienstagnachmittag mit.

Friedrichshafen Tödlicher Unfall vor dem Häfler Klinikum: Frau am Samstag auch gestorben, Baby weiterhin in kritischem Zustand Das könnte Sie auch interessieren

Eine längerfristige Aussage über den Gesundheitszustand des Babys lasse sich allerdings derzeit noch nicht treffen: „Das Ausmaß der Schädel- und Gehirnverletzungen, die es durch den Unfall erlitten hat, ist bisher noch unklar.“

Gute Neuigkeiten gibt es immerhin von der Beifahrerin des Unfallfahrzeugs zu berichten: Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut, ihr Zustand sei stabil und sie befinde sich auf keinen Fall mehr in Lebensgefahr.