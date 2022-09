Denkmäler sollen nicht mehr angestrahlt werden und auch die übrige Außenbeleuchtung ist verboten, sofern sie lediglich dekorativen oder repräsentativen Zwecken dient. Die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung sieht überdies in einem eigenen Passus vor, dass Leuchtreklame zwischen 22 und 16 Uhr ausgeschaltet bleiben muss.

Auch hinterm Bahnhof am Franziskusplatz ist noch ausreichend Licht vorhanden. | Bild: Lena Reiner

In Friedrichshafen blieb es bereits im August – also noch vor Inkrafttreten der neuen Verordnung – dunkler als gewohnt. Das Stadtforum hatte die Einzelhändler gebeten, ihre Schaufensterbeleuchtung zu überdenken, viele schlossen sich den freiwilligen Einschränkungen an und knipsten abends die Lichter aus.

Wo Schaufenster dunkel bleiben, leuchten Straßenlaternen weiterhin. | Bild: Lena Reiner

Ist es nach dem 1. September jetzt also in der Innenstadt noch etwas dunkler geworden? Ein Rundgang bei aktueller Verordnungslage zeigt, die Energiesparregelungen werden noch nicht flächendeckend umgesetzt. Während sich die Häfler Einzelhändler konsequent selbst einschränken, leuchten Reklametafeln weiterhin hell durch die Nacht. Dabei heißt es in Paragraf 11 der Verordnung explizit: „Der Betrieb beleuchteter oder lichtemittierender Werbeanlagen ist von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages untersagt.“

Leuchtreklame sollte um diese Uhrzeit eigentlich ausgeschaltet sein. Stattdessen strahlt diese die gelben Säcke auch montagnachts noch an. | Bild: Lena Reiner

Ausnahmen gelten lediglich für solche Anlagen, die der Aufrechterhaltung der Sicherheit dienen. Das sind beispielsweise Durchgänge in Friedrichshafen, die von Werbevitrinen maßgeblich erhellt werden. Pressesprecherin Andrea Kreuzer erklärt dazu: „Beispielsweise die Beleuchtung im Durchgang zum Romanshorner Platz in den Vitrinen an den Seiten bleibt aus Sicherheitsgründen an. Ansonsten wäre der Durchgang zu dunkel.“

Die meisten Schaufenster bleiben dunkel, obwohl das Verbot sie nicht explizit benennt. Die hier gezeigte Vitrine im Vordergrund beleuchtet gleichzeitig den Durchgang in der Karlstraße. | Bild: Lena Reiner

Was Leuchtreklame angeht, die keinen solchen Zweck erfüllt, konnte die Stadtverwaltung keine Einschätzung abgeben. Allerdings erklärt Oliver Weißflog vom Polizeipräsidium Ravensburg die aktuelle Herausforderung der Exekutive: „Da uns bislang weder ein Verordnungstext (geschweige denn entsprechende Bußgeldvorschriften) vorliegt, noch sonstige Umstände bekannt sind, ob und wenn ja wie derartige Überwachungsmaßnahmen landesweit ausgestaltet werden sollen, kann ich Ihre Frage zum aktuellen Zeitpunkt nur damit beantworten, dass die Polizei derzeit hier weder kontrolliert noch ahndet.“

Leuchtreklame an der Albrechtstraße: Strahlt auch nach 22 Uhr noch. | Bild: Lena Reiner

Auch sonst liegt Friedrichshafen nun nicht etwa nachts völlig im Dunkeln. Im Vergleich zu August hat sich kaum etwas verändert. Durch die sicherheitsrelevanten Beleuchtungen bleiben Unterführungen und Durchgänge weiterhin hell und auch an den Bahnhöfen wird weiterhin selbstverständlich beleuchtet.

Bild: Lena Reiner

Nur etwa der Kirchplatz ist dunkler geworden – aber auch hier ist die kurze Unterführung am hinteren Teil des Rathauses so hell wie eh und je und schafft daher einen Ausgleich zum etwas dunkler gewordenen Kirch- und Adenauer Platz.