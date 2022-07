Eine 23-Jährige ist nach eigenen Angaben am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Grundstraße in Friedrichshafen von einem Unbekannten belästigt worden, teilt die Polizei mit. Ihren Angaben zufolge sei die junge Frau mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als sich der Tatverdächtige zu ihr auf eine Bank setzte und aufdringlich wurde. Als sie daraufhin das Weite suchte, griff der Mann ihr an den Po.

Erst als die 23-Jährige ihn lautstark aufforderte, davon abzulassen, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Strandbad, heißt es weiter. Die Polizei fahndete nach ihm, konnte ihn aber nicht ausfindig machen.

So wird der Tatverdächtige beschrieben

Der Tatverdächtige ist der der Polizei vorliegenden Beschreibung zufolge etwa 1,70 Meter groß und sehr schlank. Er habe kurze blonde Haare und „ein junges Erscheinungsbild“. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem schwarzen, weit geschnittenen T-Shirt, schwarzen Cargo-Shorts und hellen Turnschuhen bekleidet. Er trug außerdem eine schwarze, schmale Sonnenbrille, hatte ein Mobiltelefon mit schwarzer, auffallend dicker Hülle bei sich und war zunächst mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Wer Hinweise zu Tat und Täter geben kann, wendet sich unter Telefon 0 75 41/70 10 an die Polizei.