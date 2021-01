Friedrichshafen vor 4 Stunden

Unbekannter Täter zündelt auf Hotel-Parkplatz

Mehrere kleine Feuer sind laut Polizeibericht auf dem Gästeparkplatz eines Hotels in der Allmannsweiler Straße in Friedrichshafen entzündet worden. Unter anderem setzte der bislang unbekannte Täter einen Schubkarren in Brand.