Friedrichshafen vor 1 Stunde

Unbekannter stiehlt Handtasche: Die Polizei sucht Zeugen

Ein noch unbekannter Täter soll am Mittwochvormittag in der Keplerstraße in Friedrichshafen einer 84-jährigen Frau ihre Handtasche gestohlen haben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise.