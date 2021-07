Der elfjährige Junge wartete laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 13 Uhr an einer Bushaltestelle am Bahnhofplatz. Dort soll ein Mann an ihn herangetreten sein und ihn aufgefordert haben, mit ihm mitzukommen, da er dann schneller sei. Gleichzeitig habe der Mann den Elfjährigen am Arm gegriffen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung weiter.

Daraufhin habe sich der Junge mit einem Tritt gegen das Schienbein des Unbekannten gewehrt, woraufhin dieser humpelnd in Richtung See davongelaufen sei. Der Mann wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Laut Polizeibericht wirkte er insgesamt ungepflegt und hielt eine Bierflasche in der Hand. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Nummer 0 75 41/36 14 20 entgegen.