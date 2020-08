Friedrichshafen vor 49 Minuten

Unbekannter beleidigt und bedroht anderen Autofahrer nach Unfall

Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer hat am Montag gegen 10.45 Uhr in der Paulinenstraße einen Unfall verursacht. Kurz darauf soll er den anderen Autofahrer an einer Ampel noch beleidigt und bedroht haben.