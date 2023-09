Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstag gegen 14.20 Uhr im Bereich des Verbindungswegs der Oberhof- und der Saint-Die-Straße eine 18-Jährige unter anderem unsittlich berührt haben. Laut Polizeibericht rannte der Unbekannte nach Angaben der jungen Frau auf sie zu und umarmte sie zunächst. Er soll ihr zudem unvermittelt in den Po gebissen haben.

Der etwa 17 bis 19 Jahre alte Unbekannte wird als rund 1,70 Meter groß und auffallend schlank beschrieben. Er trug sein kurzes schwarzes Haar zurückgegelt und hatte ein weißes T-Shirt, schwarze Jeans und weiße Sneakers an.

Ein Mann, der im Rahmen der Polizeifahndung in der Saint-Die-Straße auffiel, ergriff beim Erkennen der Beamten mit einem Begleiter umgehend die Flucht. Ob er in Verbindung mit der Tat steht, ist laut Polizei nicht abschließend geklärt. Zeugen wenden sich unter Telefon 07541 7010 an die Kriminalpolizei.