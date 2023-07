Ein etwa 20 Jahre alter Mann hat am Dienstag eine 26-jährige Frau unvermittelt begrapscht, als diese im Wald bei der Messe Friedrichshafen unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, geschah der Übergriff gegen 16.30 Uhr. Die Frau geriet mit dem Mann aneinander und stürzte im Laufe der Auseinandersetzung. Sie machte laut auf sich aufmerksam und schlug den Unbekannten dadurch in die Flucht. Er lief in Richtung der Straße Neue Messe.

Umgehende Fahndung ohne Erfolg

Die Polizei fahndete umgehend nach dem Unbekannten, traf ihn jedoch nicht mehr an. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt sein und 1,75 Meter groß, von normaler Statur und mit kurzen braunen Haaren. Er hatte am Tattag keinen Bart. Der Mann war barfuß unterwegs und trug ein rotes oder gelbes Fahrradoberteil sowie eine schwarze kurze Hose.

Kripo bittet Zeugen um Hinweise

Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall mitbekamen oder Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter Telefon 07541 7010 bei der Kriminalpolizei zu melden.