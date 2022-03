Bislang unbekannte Täter haben einen Mammutbaum im Häfler Uferpark beschädigt. Einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge handelt es sich bei dem über 150 Jahre alten Baum um einen der ältesten Berg-Mammutbäume Europas. Mit etwa 45 Metern Höhe sei er zudem der mächtigste aller Mammutbäume in Friedrichshafen.

Im Verlauf der vergangenen Wochen seien immer wieder Beschädigungen an der Rinde festgestellt worden, heißt es weiter. Die Rinde sei etwa in Kniehöhe an vier verschiedenen Stellen an der dem Weg zugewandten Seite abgerissen worden. An drei handflächengroßen Stellen liege der Holzkörper frei. Insgesamt seien dem Baum zeitlich versetzt vier Verletzungen zugefügt worden. Um noch größere Schäden zu verhindern, soll nun ein Schutzgitter um den Stamm des Baums angebracht werden.

Rinde schützt vor holzzersetzenden Pilzen

„Sowohl kleinere als auch größere Verletzungen der Rinde können für Bäume gefährlich werden“, teilt die Stadt mit. Die Rinde sei wie ein Schutzwall, der den Holzkörper des Baumes schützt. Ist die Rinde beschädigt, könnten Sporen holzzersetzender Pilze eindringen, welche die Lebensdauer des Baumes negativ beeinflussen können.

Die Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt der Stadt hat laut den Angaben aus dem Rathaus Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet. Zeugen bittet die Stadt, sich unter Telefon 0 75 41/2 03 46 46 ans Amt für Stadtplanung und Umwelt zu wenden, oder den die Polizeidienststelle Friedrichshafen-Altstadt zu kontaktieren.

Was der Baum mit König Wilhelm I. zu tun hat

Der Mammutbaum im Uferpark wurde dem Pressetext zufolge im Jahr 1997 als Naturdenkmal ausgewiesen. Der Anbau des Baums gehe nach Recherchen von Tillmann Stottele, Leiter der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt, auf die legendäre Wilhelma-Saat zurück: Für die Anzucht der aus Nordamerika stammenden Baumriesen ließ König Wilhelm I. Mitte des 19. Jahrhunderts ein halbes Pfund Samen aus Kalifornien liefern, woraus in Stuttgart etwa 8000 Pflanzen herangezogen werden konnten.