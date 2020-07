Friedrichshafen vor 2 Stunden

Unbekannte fügen 25-Jährigem schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung in Häfler Innenstadt

Wegen gefährlicher Körperverletzung wird nach einer Auseinandersetzung ermittelt, die sich bereits am vorletzten Wochenende – am frühen Sonntagmorgen, 19. Juli, gegen 3.30 Uhr – in der Häfler Innenstadt ereignet hat. Wie ein Polizeisprecher auf SÜDKURIER-Anfrage bestätigt, hat ein 25-Jähriger dabei schwere Verletzungen erlitten.