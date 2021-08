Das Boot wurde den Polizeiangaben zufolge im Zeitraum zwischen Montag, 23.45 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, ohne Erlaubnis des Bootseigners aus dem Gondelhafen entwendet und für eine Fahrt auf dem Bodensee genutzt. Anschließend befestigten der oder die bislang unbekannten Täter das Boot unfachmännisch an der Seeseite der Westmole des Bundeshafens, heißt es weiter. Zudem sei ein Holzpaddel sichergestellt worden, das nicht zu dem Boot gehört.

Drei junge Männer kletterten von Boot zu Boot

Gegen Mitternacht beobachteten Zeugen am Gondelhafen drei Personen, die von Boot zu Boot kletterten. Ob sie in Verbindung mit der Tat stehen, ist laut Polizeibericht bislang aber nicht bekannt. So werden die drei Männer beschrieben: zwischen 1,78 und 1,85 Meter groß, zwischen 17 und 21 Jahre alt, schlanke Statur, sehr kurze Haare, bekleidet mit Jeans und T-Shirt, wobei es sich in einem Fall um ein weißes T-Shirt handelte.

Zeugen, die Hinweise im Fall des entwendeten Bootes oder zur Herkunft des Paddels geben können, setzen sich unter Telefon 0 75 41/2 89 30 mit der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen in Verbindung.