Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag in das Schulgebäude am Maybachplatz eingestiegen. Das berichtet die Polizei. Der oder die Täter brachen im Gebäude gewaltsam mehrere Türen auf und durchsuchten verschiedene Räume. Dabei fanden sie einen Schlüssel, mit dem sie ein Behältnis öffneten und daraus einen Bargeldbetrag in nicht genannter Höher klauten. Nun sucht die Polizei Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

