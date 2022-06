Nach einem Vorfall in der Äußeren Ailinger Straße am Dienstagabend ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Trunkenheit am Steuer und gefährlicher Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann und dessen Begleiterin sollen gegen 19.15 Uhr einen betrunkenen Pedelec-Fahrer auf dessen Fahrweise angesprochen haben. Wie die Polizei weiter berichtet, wendete der 51-Jährige daraufhin – eigenen Angaben zufolge, um das Gespräch zu suchen. Die Unbekannten sollen ihm jedoch unvermittelt Pfefferspray in das Gesicht gesprüht und die Flucht ergriffen haben.

Gesucht werden ein Mann und eine Frau

Der Mann wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß groß beschrieben. Er hat dunkelblonde kurze Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie eine kurze Hose. Seine Begleiterin soll etwa 1,70 Meter groß sein und einen Zopf getragen haben. Mögliche Zeugen melden sich unter Telefon 0 75 41/70 10 beim Polizeirevier Friedrichshafen.

Pedelec-Fahrer muss Blutprobe abgeben

Auch den Pedelec-Fahrer erwartet nach dem Vorfall eine Anzeige, teilt die Polizei weiter mit. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 51-Jährige mit knapp zwei Promille erheblich alkoholisiert war. Er musste die Beamten daher in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben.