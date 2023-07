„Unsere Stadtwerke raus aus der Gaslobby!“ – der Appell des Briefes, den das Umweltinstitut München gemeinsam mit 70 weiteren Umweltschutzorganisationen verfasst hat, könnte nicht deutlicher sein. Der Brief wurde laut dem Verein Friedrichshafen Zero am Donnerstag an rund 60 Stadtwerke in Deutschland, darunter auch an das Stadtwerk am See gesendet. Hauptkritikpunkt ist die Mitgliedschaft der Stadtwerke im umstrittenen Verband Zukunft Gas mit Sitz in Berlin.

Wie der SÜDKURIER bereits mehrfach berichtet hat, ist dort auch das Stadtwerk am See seit einiger Zeit Mitglied und unterstützt den Lobbyverband mit Jahresbeiträgen im mittleren vierstelligen Bereich. Das stößt Umweltschützern und Aktivisten schon lang sauer auf. „Stadtwerke sind kommunale Unternehmen und haben somit den Auftrag, der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand nachzukommen. Auch Ihre Kundinnen und Kunden erwarten von Ihnen, dass Sie sich aktiv für den Klimaschutz und eine langfristig bezahlbare und sichere Energie- und Wärmeversorgung in ihren Gemeinden einsetzen“, heißt es dazu in dem offenen Brief.

Unterstützt wird der Austrittsappell auch von der Ortsgruppe Friedrichshafen Zero, von Fridays for Future Friedrichshafen und vom Zukunftsbüro Friedrichshafen. Dabei sind zudem große NGOs wie Greenpeace, Attac und der BUND. Im Juni hatte das Stadtwerk am See angekündigt, einen möglichen Austritt prüfen zu wollen.