Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr. Der 28-jährige Unfallverursacher war mit seinem VW von Ittenhausen in Richtung Friedrichshafen unterwegs und setzte noch innerorts zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrschulautos an, berichtet die Polizei.

Der 59-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Kleinbusses musste abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 28-Jährige lenkte laut Polizei ebenfalls nach rechts und kollidierte dabei – trotz Ausweichversuch des 17-jährigen Fahrschülers – seitlich mit dem Fahrschulauto.

An beiden Autos entstand ein Schaden von jeweils rund 4000 Euro, heißt es weiter. Ob am Kleinbus, der beim Ausweichen einen Bordstein touchierte, Schaden entstand, ist bislang noch nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.