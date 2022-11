Unter dem Motto Olympia sorgten die Kinder und Jugendlichen für einen ereignisreichen Nachmittag in der Brunnisachhalle. Jede der elf Gruppen trat mit der passenden Musik für ein anderes Land bei der Turngala an. Dabei stand der olympische Gedanke – Dabeisein ist alles – an erster Stelle. Konzentriert, elegant und mit gutem Körpergefühl machten die jungen Geräteturnerinnen den Auftakt. Von der Aufwärmübung bis zum Spagat zeigten sie mit viel Spaß, dass sich das wöchentliche Training lohnt. „Es ist toll, dass wir nach zwei Jahren wieder auftreten können und dass wieder so viele Zuschauer da sind“, freute sich die 13-jährige Louisa von der Tanzgruppe Girlsclub. Sogar das Zuschauen bei den Kleineren mache Spaß, meinte Hannah (14).

Der Purzelbaum aus dem Stand wurde von den Eltern und Großeltern auf den Rängen ebenso bewundert wie der Salto vom Trampolin über eine Mauer aus Schaumstoffziegeln mit weicher Landung auf der dicken Matte. Mit einem kleinen Quiz rund um Olympia überbrückte Moderator Tobias Gessler die Umbaupausen. So lernte man nebenbei zum Beispiel, dass die erste olympische Fackel 1928 entzündet wurde.

Zuschauer sind begeistert

Beim Kinderturnen zeigte sich, mit wie viel Fantasie die Übungsleiterinnen die Kinder motivieren. Als Dschungeltiere Brasiliens hangelten sie sich über Hängebrücken, balancierten über wackelige Baumstämme und überwanden einen Fluss voller Kaimane. Was doch die Fantasie aus Holzbank und blauer Matte machen kann! Mit von der Partie war in dieser Gruppe der kleine Lennart. „Das Programm ist spannend und abwechslungsreich. Es ist toll zu sehen, was die Kinder hier lernen“, sagte sein Papa Jochen Kirchhoff. Alice Browning hat das Motto Olympia in Verbindung mit Bewegung und Musik beeindruckt. „Meiner Tochter hat es sehr gut gefallen“, meinte sie nach der Vorführung der Mädelsklasse, die zu Falcos „Amadeus“ über Kasten und Pferd sprang. Beim Squaredance der Aktiv-Fit- und der Turngruppe für jedermann gab es beim Publikum bei der zweiten Runde kein Halten mehr. Groß und Klein, einfach alle, die den Tanz kannten, waren in der Halle mit dabei. Bei Kaffee und von den Eltern gespendeten Kuchen endete der Nachmittag. Die Einnahmen fließen in die Jugendarbeit. Ein Drittel spendet die Turnabteilung für einen guten Zweck.

„Ich freue mich, dass nach zwei Jahren wieder so viele junge Sportler bei der Turngala dabei sind“, sagte Abteilungsleiterin Maren Otten. Unterstützt wird sie von 26 Übungsleiterinnen. Aber die Nachfrage sei so groß, dass weitere gesucht seien.

Für ihren langjährigen Einsatz für die Turnabteilung wurde Heidi Gatter mit der goldenen Gau-Ehrennadel ausgezeichnet. Die Nadel in Silber erhielten Jugendleiterin Larissa Müller, Janina Weishaar und Kassiererin Annette Müller.