Friedrichshafen vor 1 Stunde

Tod im Betreuten Wohnen: Jetzt spricht der Strafverteidiger des 83-Jährigen

Strafverteidiger Uwe Rung vertritt den 83-Jährigen, der seine Partnerin erschossen haben soll. Der Mann sitzt jetzt in der JVA Ravensburg in einer Mehrmannzelle. „Da gehört so ein alter Mann nicht hin“, sagt der Anwalt.