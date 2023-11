Eine Plattform mit Informationen rund um das zukunftsfähige Eigenheim soll sie sein: Die Messe Haus, Bau, Energie findet am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November in der Messe Friedrichshafen statt. Experten zu Themen wie klimafittes Haus, Einbruchschutz, altersgerechtes Wohnen und Smart Home werden als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Hier können sich Besucher zu ihren Bau-, Renovierungs- oder Sanierungsprojekten informieren, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter, der Messe Sindelfingen. Mit dabei sind Hersteller, Handwerksbetriebe, Dienstleister und unabhängige Beratungsstellen aus der Region und darüber hinaus.

Ein großes Thema sei die energetische Optimierung von Immobilien. Hier sei der Beratungsbedarf bei renovierungswilligen Hausbesitzern und angehenden Bauherren groß, sagt Projektleiterin Ute Schönfeld von der Messe Sindelfingen. Nichts sei aktuell so relevant wie die Optimierung der Energiebilanz von Immobilien, um die Energiekosten für Häuser und Wohnungen in bezahlbarem Rahmen zu halten. „Ein reduzierter Energieverbrauch macht sich also deutlich im Geldbeutel bemerkbar“, sagt Schönfeld. Ein höherer Energieeffizienz-Standard einer Immobilie steigere in der Regel auch deren Wert. Maßnahmen gebe es viele: klimafreundliche Heizsysteme, eine passgenaue Dämmung, Solarstrom vom Dach, moderne Wärmeschutzfenster. Wer beim Finanzieren entsprechender Maßnahmen den Staat mit ins Boot holen wolle, sei angesichts der Komplexität des Themas und der aktuellen Änderungen bei den Förderprogrammen gut beraten, mit einem Experten zu sprechen. Messebesucher könnten sich über Möglichkeiten öffentlicher Förderung informieren.

Ein zweiter Themenschwerpunkt ist die Smart-Home-Technologie, über die sich unter anderem Raumtemperatur oder Beleuchtung steuern lassen. Die Technologie mache das moderne Wohnen komfortabel. „Doch die intelligente Haustechnik muss auch sicher sein“, meint Ute Schönfeld. Hier beraten die Experten bei der Messe. Auch für den Schutz der eigenen vier Wände sei die Smart-Home-Technik immer populärer geworden. Besucher der Messe könnten sich über digitale Technik zum Einbruchschutz ebenso informieren wie über Maßnahmen wie einbruchsichere Fenster.

Bei Fachvorträgen im Vortragsforum geht es um die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen über Fördermittel bis hin zu Lösungen zum Klimaschutz im Alt- und Neubau, aber auch um auch ganzjährige Raumtemperierung und Einbruchschutz.

Die Messe Haus, Bau, Energie findet am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November in Halle A2 und Foyer West der Messe Friedrichshafen statt. Sie ist an beiden Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.