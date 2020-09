von Thomas Kapitel

Diese Stadt hat sich in den vergangenen Jahren neu erfunden – und blüht richtig auf. Das einstige Moorheilbad an der Schussenquelle hat es ganz gut verkraftet, dass in der Kurkrise vor einigen Jahren die letzten Kliniken schlossen. Dadurch wurde Platz frei für das Zentrum für Psychiatrie, das seinerseits das Neue Kloster freimachte. Bad Schussenried bekam so eine „Neue Mitte“ – und mittendrin ein Kleinod oberschwäbischer Barock-Geschichte. Dazu gibt‘s die Erlebnisbrauerei, ein Museumsdorf und Badeseen: Alles da für einen schönen Tag mit der Familie.

Über 800 Jahre Klostergeschichte werden im Klostermuseum gezeigt. Das barocke Chorgestühl von 1717 ist in seinem Bilderreichtum einzigartig. Der lichtdurchflutete Bibliothekssaal von 1757 ist ein Juwel des Rokoko und eine der schönsten Klosterbibliotheken Süddeutschlands. Es lohnt sich, eine Führung mitzumachen. Seit 2010 ist der barocke Konventbau eine Außenstelle des Landesmuseums Stuttgart. Die hellen Räume sind eine ideale Galerie für hochkarätige, wechselnde Kunstausstellungen.

Das Schussenrieder Bierkrugmuseum ist eine Erlebnisreise durch fünf Jahrhunderte deutscher Trinkkultur: Geschichten von Hochzeiten und Vereinen, Militär und Politik, Geselligkeit und Frohsinn. Biergarten und Museumsschänke laden zur Einkehr ein. Das Museumsdorf Kürnbach, zwei Kilometer südlich, ist eine Zeitreise in die Geschichte Oberschwabens: Über 30 Gebäude aus sechs Jahrhunderten zeigen, wie Menschen einst gelebt und gearbeitet haben. Im Originalstil eingerichtete Stuben und Werkstätten lassen einen am Flair des Dorflebens von anno dazumal teilhaben.

Wenn‘s mal heiß wird: Im Olzreuter See und Zellersee schwimmt man zwischen Seerosen und Libellen. Oder man besucht den Schussenrursprung, ein Naturparadies mit vielen kleinen Quellen mitten im Wald. Wer dann noch etwas Barock verträgt: Die Wallfahrtskirche im nahen Steinhausen ist ein überbordendes Juwel des Rokoko. Zum Ausklang: Tretboot fahren und Hähnchen essen am Schwaigfurter Weiher bei Otterswang.