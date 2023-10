Nach vier Jahren sind am Samstag erstmals neue Hopfenhoheiten gewählt worden. Durch die Ausnahmesituation der Corona-Pandemie waren ihre Vorgängerinnen, Hopfenkönigin Anja Müller und die Prinzessinnen Carolin Steuer und Hannah Wagner, doppelt so lang im Amt wie üblich. „Die sind nicht aufs Maul gefallen, trinkfest und charmant – was will man mehr“, so Moderator Reinhold Kugel.

75 Brauereien, 258 Social-Media-Posts und unzählige Biere

20.800 Kilometer legten sie dabei zurück, besuchten 75 Brauereien, tranken unzählbare Liter Bier und ergatterten mit 258 Social-Media-Beiträgen um die 35.000 Likes, schilderten die drei dann selbst. Ihren Rückblick beim Hopfenball beendeten sie mit einem gesungenen Dankeschön und großem Applaus. Eine Uraufführung gab es obendrein.

Musik gab es freilich auch beim Hopfenball. | Bild: Lena Reiner

Die Kurzdokumentation „Hoplove“ des Filmemachers Sebastian Bauer mit Musikproduzent Matthias Schilling und Violinistin Julia Frisch wurde zum ersten Mal in voller Länge öffentlich gezeigt. Der Film hat bereits neun Preise gewonnen und überrascht mit einem ungewöhnlichen Blick auf die Hopfenproduktion; Maschinengeratter wird zum Takt der Musik, schnelle Drohnenflüge wechseln sich mit nahen Detailaufnahmen ab.

Auch die fünf Kandidatinnen für die Hopfenkrone hatten freilich etwas vorbereitet. Am ungewöhnlichsten war dabei wohl die Zukunftsdarstellung von Saskia Roth, die sich eine Welt ausmalte, in der künstliche Intelligenz für die Pflege des Hopfens verantwortlich sein wird und durch die Photovoltaikanlagen Biertrinken ein Beitrag zur Energiewende leistet: „Wenn die Jugend das spitzkriegt, gibt es bald Fridays for beer.“ Andrea Schupp betonte die besondere Verbindung von Frauen zum Hopfen: „Nur aus den weiblichen Pflanzen wird was G‘scheits.“

Gute Stimmung, viel Bier: Nach vier Jahren Pause wurden beim Hopfenball erstmals wieder eine Hopfenkönigin und Prinzessinnen gekürt. | Bild: Lena Reiner

Als neue Hopfenkönigin überzeugte 21-jährige Tina Heilig aus Wildpoltsweiler. Die Prinzessinnenkronen gingen an Andrea Schupp aus Summerau und die Wittenbergerin Anja Flock.