Zu einem Hilferuf der etwas anderen Art rückte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Altstadt am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in die Gebhardstraße aus. Eine Ente hatte laut Polizei lautstark auf sich aufmerksam gemacht, da ihre Küken in einen Abflussschacht gefallen waren. Ein geparkter Pkw hatte die Rettungsaktion von Passanten etwas erschwert. Der Fahrzeughalter konnte erreicht werden und fuhr den Wagen umgehend beiseite, sodass die Jungtierchen nach deren Befreiung gemeinsam mit der Mutterente erleichtert schnatternd in Richtung See ziehen konnten.

Donaueschingen Donaueschinger Feuerwehr rettet Enten aus der Regenrinne eines Drogeriemarktes am Karlsgarten Das könnte Sie auch interessieren