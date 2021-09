Eine im Backofen vergessene und total verbrannte Tiefkühlpizza löste laut Polizei in Friedrichshafen einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus aus. Durch die starke Rauchentwicklung schlugen die Feuermelder in einer Studentenwohnung Alarm.

Als die Polizeibeamten eintrafen konnten sie über ein Fenster eine in einem Bett liegende Person erkennen. Erst nach mehrfachem, vehementen Hämmern gegen die Fensterscheibe öffnete die Person, die sich als 22-jähriger Student entpuppte die Tür. Zu diesem Zeitpunkt war die Wohnung bereits erheblich mit Rauch gefüllt. Der Student hatte zuvor laut Angaben der Polizei nicht unerhebliche Mengen an Alkohol getrunken und als Folge dessen seine Tiefkühlpizza im Ofen vergessen.

Vorsorglich, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen, wurde der junge Mann in ein Krankenhaus verbracht. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde die Wohnung mit Atemschutz nach weiteren Personen durchsucht. Es wurden keine weiteren Personen aufgefunden. Die Feuerwehr belüftete zum Abschluss die Wohnung und den Hausflur in dem Mehrfamilienhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.

Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit einem Löschzug und 17 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hatte einen Notarztwagen, einen Rettungswagen und weitere 6 Einsatzkräfte zur Bewältigung der Lage eingesetzt. Die Polizei hatte 2 Beamte eingesetzt.