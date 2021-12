Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg kam es am Mittwoch und Donnerstag im Bodenseekreis zu mehreren Unfällen mit Verletzten und Blechschäden. In Friedrichshafen schleuderte der Pressemitteilung zufolge am Mittwoch gegen 20 Uhr ein Auto gegen einen Ampelmast, ein 43-Jähriger wurde bei dem Vorfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zahlreiche Unfälle wegen Schneeglätte im Bodenseekreis

Glück im Unglück hatte laut Polizei ein 30-Jähriger, der auf der Kreisstraße 7729 bei Batzenweiler auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor. Sein Wagen kam von der Straße ab, durchbrach einen Weidezaun und kam in einer Apfelplantage zum Stehen. Während das Auto stark beschädigt abgeschleppt werden musste, blieb der Fahrer unverletzt.

In Tettnang geriet am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ein Sprinter-Fahrer in der Hopfensteige mit seinem Fahrzeug ins Rutschen. Wie die Polizei weiter informiert, kollidierte der Sprinter auf abschüssiger Strecke mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Unverletzt blieb der Fahrer eines Autos, das am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad aufgrund von Schneematsch ins Schleudern kam. Der Wagen prallte mehrfach gegen die Leitplanken. Dabei entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Drei Verletzte sind hingegen die Bilanz eines witterungsbedingten Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr in Meckenbeuren in der Daimlerstraße ereignet hat. In einer Rechtskurve prallten zwei Autos zusammen, drei Personen wurden verletzt, informieren die Beamten weiter.

Ein aufgrund der Schneelast umgestürzter Baum war laut der Mitteilung die Ursache für einen Unfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr auf der Bodnegger Straße in Obereisenbach ereignet hat. Ein Autofahrer erkannte das Hindernis zu spät, woraufhin es zum Unfall kam. Es entstand hoher Blechschaden.

Auf der Kreisstraße 7746 zwischen Hagnau und Ittendorf kam am Mittwoch gegen 12.15 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Auto bei schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab. Wie die Polizei informiert, rutschte das Fahrzeug einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Einsatzkräfte besonders im Kreis Ravensburg gefordert

Am schlimmsten getroffen hat es den Landkreis Ravensburg, teilt die Polizei mit. Vor allem in Waldgebieten des Landkreises wie bei Wolfegg, Amtzell, Wangen und Vogt gab es viel Schneebruch, aber auch im Stadtgebiet stürzten Bäume auf Fahrzeuge.

Auf den Kreis- und Bundesstraßen bei Ravensburg und auf der A 96 zwischen Wangen und Lindau gerieten mehrere Lastwagen ins Rutschen und blockierten die Fahrbahn oder landeten im Graben. Ein Lastwagenunfall auf der Autobahn im angrenzenden bayerischen Gebiet sorgte für einen kilometerlangen Stau. Laut dem Pressetext der Polizei reichte dieser in der Spitze bis zur Anschlussstelle Kißlegg.

Technisches Hilfswerk und Rotes Kreuz inklusive Bergwacht standen bereit, um die festsitzenden Verkehrsteilnehmer im Notfall mit warmen Getränken und Decken zu versorgen. Teils mussten festgefahrene Fahrzeuge aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Autofahrer bilden keine Rettungsgasse

Die Polizei registrierte im Stau mehrere Verkehrsteilnehmer, die gegen die Vorschrift, eine Rettungsgasse zu bilden, verstießen und zeigte sie an. Ein 19-jähriger Autofahrer muss sich außerdem verantworten, weil er die Rettungsgasse benutzte, um schneller voran zu kommen und einen anderen Autofahrer beleidigte.

Die Höhe des durch die Unfälle und Schneebruch entstandenen Gesamtschadens können die Beamten den Angaben in dem Pressetext zufolge aktuell noch nicht beziffern.