Friedrichshafen vor 1 Stunde

Theatertage am See finden online statt

Es ist nicht überraschend, dass das Festival des Amateurtheaters, die Theatertage am See, von den Corona-Einschränkungen betroffen ist. Nach der Absage im vergangenen Jahr kann auch die 36. Auflage nicht in der gewohnten Weise stattfinden.