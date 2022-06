Friedrichshafen vor 27 Minuten

Technischer Defekt sorgt für Stromausfall in Häfler Wohngebiet

Unter anderem in der Jugendherberge und im Berufsschulzentrum ist am Montagvormittag kurzzeitig der Strom ausgefallen. Dem Stadtwerk am See zufolge war das Wohngebiet Schreienesch betroffen.