Friedrichshafen vor 4 Stunden

Hier wird gebaut: Bei der SWG gibt es bald 22 Neubauwohnungen mit Solaranlage zur Miete

Ein Teil des Rohbaus in der Sandöschstraße in Hofen steht bereits. Dort will die Städtische Wohnungsbaugesellschaft bis Mitte 2023 22 günstige Neubau-Mietwohnungen schaffen. Rund ein Drittel sind öffentlich gefördert.