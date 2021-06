Friedrichshafen vor 55 Minuten

„Suche Wohnung in Friedrichshafen“. Warum es jetzt wieder schwieriger ist, eine Wohnung zu finden als noch vor einem Jahr

„Nichtraucher, keine Haustiere, festes Einkommen, sucht kleine, schöne Wohnung in Friedrichshafen“ – in den Immobilien-Portalen mehren sich die Anfragen nach Mietobjekten wieder. Doch wer aktuell eine Mietwohnung in der Zeppelinstadt sucht, hat eher schlechte Karten. Das sah vor einiger Zeit noch anders aus.