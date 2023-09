Paul Seiling lehnt an einem Fahrzeug an der Absperrung des Fußwegs im Eriskircher Ried, in der Nähe des Don-Bosco-Hauses. „Die wird heute abgebaut“, sagt er. Der Geselle der Forstbaufirma Dieing aus Isny hat mit einem Kollegen die letzten Schritte zur Räumung des Wegs unternommen. Es ist der 1. September. Die an diesem Tag endende Sperrung, an die sich offenkundig nicht jeder gehalten hat, geht auf das schwere Unwetter im Juli zurück. Vier Bäume und einige große Äste waren auf den Weg gestürzt.

Den Bauzaun, der die eigentliche Absperrung versperrt, sieht Seiling als notwendig an. „Wir haben das Problem leider auch im Wald“, schildert er: „Wir sperren ab, wenn wir einen Baum fällen und die Leute gehen oder fahren dennoch durch, weil sie schon seit 30 Jahren da langgehen.“

Hinter den Absperrungen wird es gefährlich

Das sei durchaus gefährlich. Bei Fällarbeiten könne man unter den fallenden Baum geraten, nach einem Sturm könnten lose Äste Spaziergänger treffen. Der Weg im Ried ist nun wieder sicher begehbar, auf einer Bank liegt aber noch ein umgestürzter Baum. Nicht einmal Metall hielt dem fallenden Holz stand. „Da kann man sich vorstellen, was passiert, wenn da ein Mensch steht“, sagt Seiling.

Bruchstellen an der ehemaligen Bank zeigen, mit welcher Wucht der Baum auf sie gestürzt ist. | Bild: Lena Reiner

Weshalb hier so lange abgesperrt war? „Natürlich hat das Freimachen von Wegen Priorität, aber wir können leider nicht gleichzeitig überall sein“, erklärt Seiling. Ihr Arbeitsradius umfasse Grundstücke vom Allgäu bis nach Überlingen.

Auch die Häfler Stadtverwaltung erklärt die Lage mit schwierigen Verhältnissen. Die Bäume, die den Weg vom Ried Richtung Friedrichshafen versperrten, gehörten zu einem Privatgrundstück. „Der Weg wurde aus Sicherheitsgründen von den Mitarbeitern des Baubetriebsamtes abgesperrt, da in den Bäumen lockere Äste hängen, die bei Wind herunterfallen könnten“, führt Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, aus. Da sich die Bäume auf privaten Grund befänden, sei der Eigentümer aufgefordert worden, sie zu entfernen.

Drohen Strafen? Laut Auskunft der Stadtverwaltung geht es beim Ignorieren von Absperrungen um eine Ordnungswidrigkeit. Das Befahren einer abgesperrten Straßenfläche werde mit einem Bußgeld von fünf Euro geahndet. Je nach konkretem Sachverhalt – wenn jemand beispielsweise eine Absperrung entfernt – kommt aber auch ein Verstoß laut Strafgesetzbuch in Betracht. Dieses sieht für die Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln (Paragraf 145) sowie gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (Paragraf 315b) Geld- oder sogar Freiheitsstrafen vor.

Immer wieder seien die Absperrungen von Fußgängern und Radlern zur Seite

gestellt und ignoriert worden. „Deshalb haben wir sie nochmals verstärkt und mit Schildern auf die Gefahr eventuell herunterfallender Äste hingewiesen“, so Kreuzer. „Der Regen der vergangenen Tage hat die Gefahr nochmals erhöht, dass Äste herunterfallen könnten.“ Die Absperrung sei regelmäßig überprüft worden.

Die Situation am 2. August: die Absperrung ist weggeschoben. | Bild: Lena Reiner

Wie beurteilt Gerhard Kersting vom Naturschutzzentrum Eriskirch die derweil entstandenen Trampelpfade? Die Mehrheit der Besucher halte sich an das Wegegebot, es komme aber immer wieder vor, dass Leute abseits der Wege ins geschützte Gebiet gingen. Dies betreffe häufig Schwemmholzsammler und auch der Drang zum Wasser von Biber-Beobachtern und Naturfotografen sei groß. „Sie spielen bei der Etablierung kleiner Trampelpfade eine Rolle“, sagt Kersting.

Solche Trampelpfade führen um die bei dem Sturm im Juli umgestürzten Bäume. | Bild: Lena Reiner

Eine besondere Situation stelle die Zeit der Irisblüte dar: „In der Zeit ist ein breites Publikum im Ried unterwegs, das die Regeln und gesetzlichen Vorgaben wenig kennt oder beachtet. Hier bilden sich regelmäßig kleine Trampelpfade aus, die zu besonders schönen Beständen führen.“

Querfeldeingeher schaden Flora und Fauna

Dadurch verursachte Schäden an der Flora sind nicht immer erkennbar, aber dennoch vorhanden, betont Kersting: „So achten Besucher abseits der Wege vielleicht auf blühende Orchideen, die oft jahrelang noch nicht blühenden vegetativen Jungpflanzen werden aber nicht wahrgenommen und durch Tritt geschädigt. Durch regelmäßige Trittbelastung verändert sich auch die Flora, das heißt, sogenannte Ruderalarten werden gefördert.“

Gerhard Kersting mahnt dazu, auf den offiziellen Wegen zu bleiben. Brütende Vögel können gestört und Pflanzen zertreten werden. | Bild: Lena Reiner

Viele Tierarten gewöhnten sich an Menschen, sofern sich diese auf den gleichen Wegen bewegten. Kersting zufolge lernen sie dann, dass keine Gefahr besteht. „Hingegen können bereits einzelne Querfeldeingeher starke Störungen verursachen“, führt er weiter aus. Viele Vögel flüchteten, wenn sich Menschen nähern. „Hier können Gelege absterben, wenn sie aufgrund von Störungen längere Zeit nicht bebrütet werden können.“ Vor wenigen Jahren habe sich ein Eisvogelpaar an der Schussen niedergelassen, es sei jedoch aufgrund eines Trampelpfades direkt über der zur Brut ausgewählten Steilwand am Ufer vertrieben wurde.

Aufgrund der Aussichtsplattformen und des Wegesystems sei es zudem nicht nur verboten, sondern auch gar nicht notwendig, zum Erleben der Natur die Wege zu verlassen.