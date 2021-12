Ortsvorsteher Michael Nachbaur erläuterte, dass die einsturzgefährdete Stützmauer auf einer Länge von rund 45 Metern vollständig zurückgebaut wird. Dafür werde der Gehweg im Bereich der Mauer aufgerissen und das Gelände hinter der Mauer abgetragen. „In einer Stärke von 30 Zentimetern und einer maximalen Höhe von rund 2,80 Metern wird eine neue Stützmauer in Stahlbetonbauweise errichtet“, so Nachbaur. Die Planung sei mit dem Grundstückseigentümer bereits abgestimmt.

Die neue, barrierefreie Bushaltestelle „Kluftern Mitte“ in Richtung Friedrichshafen soll vor der neuen Stützmauer als so genanntes Buskap am Fahrbahnrand eingerichtet werden. Sowohl in ihrer Mobilität Eingeschränkte, als auch Leute mit Kinderwagen werden sich über den ebenerdigen Einstieg in den Bus freuen.

Außerdem wird die Bushaltestelle mit einem Blindenleitsystem nach städtischen Standards und einer Wartefläche für Rollstuhlfahrer mit einer Breite von mindestens zweieinhalb Metern ausgestattet. Sowohl die Ortschaftsräte als auch die Ortsverwaltung wünschen eine Überdachung und Sitzmöglichkeiten für Fahrgäste, die auf den Bus warten. „Dafür werden an der neuen Stützmauer eine Glasabdachung und Sitzmöglichkeiten befestigt“, berichtete Nachbaur.

Termin für Baubeginn steht noch nicht fest

Die Kosten für die Stützmauer liegen bei rund 405 000 Euro. Für die neue Bushaltestelle sind 55 000 Euro veranschlagt. Der genaue Termin für den Baubeginn steht noch nicht fest. Nachbaur sagte, dass es nicht unerhebliche Termin- und Kostenrisiken gebe. Anvisiert sind fünf Monate Bauzeit, während der die Markdorfer Straße auf Höhe der Stützmauer halbseitig gesperrt wird. Eine Ampel wird den Verkehr regeln.