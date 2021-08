Politik und Verwaltung sollten für eine erfolgreiche Impfkampagne vor Ort aktiver auf Bürger zugehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine jüngst veröffentlichte Studie der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, der der Universität Mannheim und der amerikanischen Georgetown University in Washington/DC.

Rund 27.000 Menschen wurden zur Impfung gebeten

Die Studie entstand einer Mitteilung der ZU zufolge in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Nauheim und den dort ansässigen Kliniken Kerckhoff-Klinik und Gesundheitszentrum Wetterau. In einem vom Bürgermeister sowie den ärztlichen Direktoren unterzeichneten Schreiben sei die gesamte Stadtbevölkerung der über 18-Jährigen – rund 27.000 Personen – zur Impfung gebeten und auf deren Vorteile hingewiesen worden. Die eine Hälfte der Adressaten habe dabei einen allgemein formulierten Brief erhalten, die andere Hälfte einen solchen, in dem sie persönlich zu „Ihrer Impfung“ eingeladen wurden. „Das Ergebnis: Die zweite Gruppe, die persönlich angesprochen wurde, zeigte ein um 39 Prozent erhöhtes Impfinteresse“, teilt die ZU weiter mit.

Umgerechnet auf ganz Deutschland könnte ein entsprechendes Vorgehen in der Gruppe der noch nicht Geimpften dazu führen, dass bis zu 2,8 Millionen Menschen zusätzlich Interesse an einer Impfung haben, so die Berechnung der Autoren der Studie.

„Die Befunde der vorliegenden Studie veranschaulichen, dass es für das Ziel einer hohen Impfbereitschaft nützlich ist, wenn Politik und Verwaltung aktiv auf die Bevölkerung zugehen.“ Florian Keppeler, Zeppelin Universität

Florian Keppeler vom Lehrstuhl für Public Management & Public Policy sieht die direkte Ansprache der Bürger ebenso als besonders erfolgsversprechend an wie das Einbinden von Personen, „die vor Ort in der Regel eine hohe Reputation beziehungsweise Vertrauen genießen wie im vorliegenden Fall der Bürgermeister und die örtlichen Klinikchefs“. Wichtig sei es zudem, Impfinteressierten gegenüber den Zugang zu Informationen und Impfterminen zielgruppengerecht zu kommunizieren und überhaupt „so einfach wie möglich zu halten“.

Insgesamt sehen die Studienautoren Aufwand und Kosten im Vergleich zum potenziellen Nutzen, insbesondere durch eine höhere Impfquote, in der Gesamtschau als vergleichsweise gering an.