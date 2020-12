Die Studierenden der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) hat der Lockdown inmitten der stressigen Klausurenphase getroffen. Bis einschließlich Dienstag, 22. Dezember, werden auch am Campus Friedrichshafen noch Prüfungen geschrieben – in Präsenz. In der vergangenen Woche saß bereits ein Studierender im Prüfungsraum, der später positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Die DHBW bestätigt diesen Vorfall. „Nach unseren DHBW-Regeln bleibt der gesamte Kurs nach Bekanntwerden für zehn Tage der Hochschule fern“, sagt Sprecherin Elisabeth Ligenzda. Zwei Studierende seien vom Gesundheitsamt als Kontaktperson ersten Grades identifiziert worden und seien nun in häuslicher Quarantäne.

Mindestens ein Studierender saß bereits infiziert in einer Prüfung der DHBW, Campus Friedrichshafen. | Bild: Lena Reiner

Die Klausuren finden dennoch weiter statt, wenn auch mittlerweile auf freiwilliger Basis. „Grundsätzlich lassen dies die Corona-Verordnung Studienbetriebe und Kunst des Landes sowie die allgemeine Corona-Verordnung ausdrücklich zu“, so Ligendza.

Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag den zweiten Lockdown bekannt gegeben habe, habe sich die DHBW mit der Studierendenvertretung eng abgestimmt. „Das Bild hat bisher immer ergeben, dass ein Großteil der Studierenden die Prüfungen absolvieren möchte“, berichtet die Sprecherin. Daher habe die DHBW entschieden, die Prüfungen weiterlaufen zu lassen, den Studierenden die Teilnahme aber selbst zu überlassen.

Rektor: „Risiko liegt im Bereich Alten- und Pflegeheime“

In einer E-Mail vom Montag, die dem SÜDKURIER vorliegt, schrieb Rektor Herbert Dreher an die Studierenden: „Unsere Entscheidung für die Klausurphase resultiert auf den bisherigen Erfahrungen und Einschätzungen, dass das höchste Risiko im Bereich Alten- und Pflegeheime liegt, gefolgt von Familie/Privatbereich sowie den Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen. Der Bereich Bildungseinrichtung wird als weniger kritisch betrachtet.“

Abstand beim Abitur: Diese Schüler schrieben im Mai während des ersten Lockdowns in Turnhallen ihr Abi. | Bild: Jörg Büsche

Das wiederum stößt auf massive Kritik seitens einiger Studenten, die sich an den SÜDKURIER gewandt haben. „Kitas und Schulen – also Bildungseinrichtungen – schließen alle und wir sitzen noch mit 65 Menschen ohne Maske in einem Raum, um unsere Klausuren zu schreiben – und das, obwohl die Hygieneregeln gar nicht korrekt eingehalten werden“, berichtet ein Studierender gegenüber dem SÜDKURIER. Namentlich genannt möchten er und etliche andere Studierende nicht. Zu groß ist die Angst vor Nachteilen bei ihrer Ausbildung und Karriere. „Wir kommen aus der ganzen Republik und wollen an Weihnachten zu unseren Familien“, sagt ein junger Mann, „wenn wir in Quarantäne müssten oder möglicherweise sogar infiziert nach Hause fahren, wäre das schrecklich für uns.“ Einige hätten auch Eltern, die zur Risikogruppe gehören und manche könnten gar nicht hierbleiben, weil ihre Mietverträge zum Jahresende auslaufen.

Studierende fühlen sich von Professoren unter Druck gesetzt

Obwohl den Studierenden freigestellt wird, ob sie zu den Prüfungen kommen oder nicht, fühlen sie sich unter Druck gesetzt. „Unsere Professoren schrieben uns, dass wir zumindest am Dienstag noch kommen müssen, da wir sonst durch die Prüfungen fallen könnten“, berichtet ein Student. Dem SÜDKURIER liegen mehrere E-Mails vor, die das bestätigen. Etliche Studierende hätten sich dennoch abgemeldet, andere schrieben die Klausuren aus Angst noch mit. „Die Alternative ist, sich abzumelden – ohne zu wissen, wann man die Prüfung je nachschreiben kann“, sagt ein Studierender. Online-Klausuren gibt es an der Dualen Hochschule aktuell nicht.

Warum es an der DHBW keine Online-Klausuren gibt „Online-Prüfungen sind mit den derzeit bei uns (und den Studierenden zuhause) verfügbaren Technologien nicht rechtssicher durchführbar. Daher verzichten wir darauf. Wo immer möglich und zulässig, steigen wir auf andere Prüfungsformen um, die online machbar sind, zum Beispiel mündliche Prüfungen. In vielen technischen Grundlagenfächern kommen wir aber um Klausuren nicht herum“, erklärt Dekan Professor Heinz-Leo Dudek. Im Detail geht es dabei vor allem um Technik, die überwacht, dass die Studierenden zuhause ohne Hilfe arbeiten, beispielsweise Rund-Um-Kameras, die fehlen, aber auch um Software, die datenschutzkonform ist. Laut den Studierendenvertretern werde allerdings seitens des Wissenschaftsministeriums an einer Änderung des Online-Prüfungsverfahrens gearbeitet.

„Besonders schwer ist für uns, zu sehen, dass die Hygieneregeln von vielen – unter anderem auch von der Aufsicht – gar nicht eingehalten werden“, sagen die Studierenden. Zudem trage niemand am Platz Maske. Die DHBW betont, dass die Hygienepläne genau dem entsprechen, was die Corona-Verordnung bei Prüfungen vorsehe: 1,5 Meter Abstand zwischen den Tischen, Maskenpflicht im Gebäude und den Fluren bis auf den Platz, regelmäßige Lüftung und Reinigung und Entzerrung der Aus- und Eingangssituation. „Wir haben einen Security-Dienst vor Ort, um zu garantieren, dass die Regeln eingehalten werden“, betont die Sprecherin.

Corona-Fälle an der Dualen Hochschule Friedrichshafen-Ravensburg Laut der Hochschulsprecherin gab es seit März fünf bestätigte Fälle. „Bei vier Fällen hatte das keine Konsequenz, sie hatten keinen Kontakt zu ihren Kommilitonen und waren in der Online-Lehre“, so die Sprecherin. Der weitere Fall, ein Prüfling, zog zwei Quarantänen nach sich.

Für die beiden Studierendensprecher Lukas Heim und Jonas Wallendorf kommt die vehemente Kritik ihrer Kommilitonen etwas überraschend. „Die große Mehrheit der Studierenden will die Klausuren schreiben“, sagt Wallendorf. Beim ersten Lockdown im März seien alle Prüfungen abgesagt worden. „Da schoss die Abbrecherquote in die Höhe und der psychologische Dienst war überlastet“, so der Studiensprecher, „und im Frühsommer kam dann alles geballt – Bachelorarbeiten, Klausuren, Abschlussarbeiten.“ Der Allgemeine Studierendenauschuss (Asta) der Dualen Hochschulen in Baden-Württemberg sei sich deshalb einig gewesen: Klausuren müssen unter Einhaltung der AHAL-Regeln stattfinden.

Studierendensprecher: „Aktuelle Regelung ist gut“

„Wir empfinden die aktuelle Regelung, die auf Freiwilligkeit beruht, als großes Entgegenkommen der Hochschule“, so auch Heim. Gleichwohl sieht er aber auch, dass es zu Kommunikationsproblemen im Kontakt mit einigen Professoren gekommen sei. „Es darf auf keinen Fall auf jemanden Druck ausgeübt werden“, sagt er – und bittet alle Studierenden, sich vertrauensvoll an ihn zu wenden, falls das weiter passieren sollte.

Für manche Studierende kam die Mail des Rektors am Montag vielleicht zu spät. Denn nach SÜDKURIER-Informationen wird bereits ein weiterer Studierender, der am Montag noch an Prüfungen teilnahm, mit Symptomen getestet. Das Ergebnis steht aber derzeit noch aus.