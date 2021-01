Friedrichshafen vor 20 Stunden

Streit um Maskenpflicht: 58-Jähriger geht mit Schlagstock auf Mann los

Eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Maskentragepflicht hat laut Polizeibericht in einem Geschäft in der Stockerholzstraße am Donnerstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung geführt.